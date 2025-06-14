Архитектура старого города. 20 статей о томских зданиях

14 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прогулки по Томску можно сделать еще интереснее, если обратиться к истории его старинных домов, которые встречаются буквально на каждом шагу. Здесь есть и роскошные купеческие особняки, и фешенебельные гостиницы со всеми удобствами, и бывшие учебные заведения, которые таят в себе немало загадок.

Некоторые из них мы уже разгадали и узнали, когда-то или иное здание было построено, кто в нем жил и что находится сегодня. Своими находками делимся в нашем большом дайджесте статей о самых разных томских памятниках. Маршрут идет с юга на север города и начинается в историческом районе Верхняя Елань.

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