Архитектура старого города. 20 статей о томских зданиях
14 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
Прогулки по Томску можно сделать еще интереснее, если обратиться к истории его старинных домов, которые встречаются буквально на каждом шагу. Здесь есть и роскошные купеческие особняки, и фешенебельные гостиницы со всеми удобствами, и бывшие учебные заведения, которые таят в себе немало загадок.
Некоторые из них мы уже разгадали и узнали, когда-то или иное здание было построено, кто в нем жил и что находится сегодня. Своими находками делимся в нашем большом дайджесте статей о самых разных томских памятниках. Маршрут идет с юга на север города и начинается в историческом районе Верхняя Елань.
- Дом игуменьи, ул. Студенческий городок, 7;
- Здании СФТИ пл. Ново-Соборная, 1;
- Дом купца Кухтерина, пр. Ленина, 42;
- Церковно-учительская школа, пр. Ленина, 44;
- Дом офицеров, пр. Ленина, 50;
- Мужская гимназия, пр. Фрунзе, 9;
- Солдатская синагога, пр. Фрунзе, 15;
- Сибирский торговый банк, пр. Ленина, 109;
- Пассаж Второва, пр. Ленина, 111;
- Гоголевский дом, ул. Набережная реки Ушайки, 20
- Доходный дом Макушина, ул. Гагарина, 3;
- Гостиница «Европа», ул. Розы Люксембург, 1, 2а, 3, 5 и 7;
- Томский костел, ул. Бакунина, 4;
- Воскресенская церковь, Октябрьский взвоз, 10;
- Палата мер и весов, пл. Соляная, 11;
- Женское епархиальное училище, ул. Карла Маркса, 22;
- Городской ломбард, ул. Карла Маркса, 26;
- Больница водников: тайны и истории трех особняков на Карла Маркса, ул. Карла Маркса, 27, 27/1 и 28;
- Особняк Родюкова, ул. Войкова, 8;
- Томская психолечебница, ул. Алеутская, 4.
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