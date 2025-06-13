Архитектурный облик Воскресенской церкви. Кто построил известный в Томске памятник сибирского барокко?

13 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Известный образец сибирского барокко в Томске — это здание Воскресенской церкви, построенное в начале XIX века.

В создании храма принимали участие священник Иоанн Истомин, церковный староста Алексей Батурин, строители Егор Домоневский и Петр Баранов. В 1803 году, 30 июля, новый каменный храм был возведен. Создан он по типовому проекту Растрелли, с характерной устремленностью здания ввысь.

— Сам храм опоясан тремя архитектурными поясами, каждый из которых имеет окна в форме завершенной арки, — говорится в книге «История Воскресенской церкви города Томска». — Нижний оконный ряд увенчан декоративными элементами в форме кокошников с тремя розетками: центральная изображает Херувима, а боковые — цветочный орнамент. Окна среднего ряда оканчиваются фронтонами, над которыми располагаются сандрики. Над окнами верхнего ряда также имеются сандрики… Сверху изящно расположились стройные барочные бельведеры, стоящие на пышных волютах.

Крытая паперть с западной части притвора отличается от основной части здания. Она была достроена только спустя десятилетия, в 1888 году, по проекту архитектора В.В. Хабарова. Сделано строение в стиле русской готики.

Сегодня Воскресенская каменная церковь являлась архитектурным памятником федерального значения и находится под защитой государства. Подобные здания в стиле сибирского барокко сохранились не только в Томске, но и в Тюмени, Тобольске, Иркутске и в других городах Сибири.

Больше интересных деталей об истории Воскресенской церкви в нашем спецпроекте.

Фото: Серафима Кузина

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