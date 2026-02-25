18+
С первого марта в Томске повысится стоимость проезда в маршрутка

С первого марта в Томске повысится стоимость проезда в маршрутка

С первого марта в Томске вырастет стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно приложению к документу, стоимость проезда в автобусе при наличной оплате будет составлять 40 рублей, при безналичной — 38. Билет в трамвае или троллейбусе также подорожает. При оплате наличными поездка обойдется в 38 рублей и в 36 рублей при безналичном расчете.

Пенсионерам в автобусах с начала марта придется платить по 35 и 33 рубля (наличными и безналичными соответственно). В трамваях и троллейбусах — по 31 и 29 рублей. Провоз багажа для всех категорий граждан обойдется в 15 рублей за место.

Ранее перевозчики обращались в городскую администрацию с просьбой повысить стоимость проезда в общественном транспорте. По их данным, рыночная стоимость подобной услуги составляла 50 рублей. Однако городская тарифная комиссия рекомендовала установить цену на проезд в томских маршрутках в 40 рублей, и 35 рублей для пенсионеров.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Томске поднималась в мае 2025 года.

Город

