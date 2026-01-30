Новогоднюю елку в Томске уберут 10 февраля
30 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания
Демонтаж главной городской елки Томска на Ново-Соборной запланирован на 10 февраля. Тогда же будет отключена праздничная иллюминация, сообщает пресс-служба мэрии.
— На улицах праздничные перетяги и консоли уже не горят, а главная площадь будет радовать томичей новогодним настроением до 10 февраля, — пояснил заместитель мэра — начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.
В сообщении уточняется, что ледовые городки продолжат работу до тех пор, пока позволят погодные условия.
Напомним, в этом году елку на Ново-Соборной зажгли 17 декабря.
