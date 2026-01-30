Старинные районы Томска. Гуляем по Воскресенской горе

30 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сердце Томска — это старинный район Воскресенской горы, включающий улицу Бакунина и Октябрьский взвоз. Именно отсюда, с высокого мыса над рекой Ушайкой, когда-то началась история Сибирских Афин.

Свое название гора получила благодаря Воскресенской церкви, по праву считающейся одной из самых ярких достопримечательностей этого места. Более того, сам храм — почти ровесник Томска. Первые упоминания о нем датируются XVII веком, когда церковь относилась к Свято-Успенскому мужскому монастырю, находившемуся в северо-восточной части Томского кремля и основанному в 1622 году, вскоре после появления города. Тогда здание Воскресенской церкви было деревянным, в таком виде она просуществовала почти два столетия, пока в 1789 году взамен ветхого храма не началось строительство нового двухэтажного, из камня.

Сегодня Воскресенская гора хоть и возвышается над самым центром, но живет в своем неспешном ритме, отделенная от городской суеты крутыми склонами и старинной брусчаткой улицы Бакунина. Многие привыкли подниматься сюда в теплое время года ради панорамных видов, но именно зимой гора обретает по-настоящему былинный облик. Иней на пожарной каланче, заснеженные купола Воскресенской церкви и дым из печных труб деревянных усадеб создают ту самую атмосферу старой Сибири, которую так сложно поймать в современном городе.

Предлагаем прогуляться по заснеженным улочкам Воскресенской горы и почувствовать дух места, где начинался Томск.

Фото: Савелий Петрушев

