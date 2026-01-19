Столетний корпус томской психиатрической больницы ремонтируют

19 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске идет капительный ремонт исторического здания отделений № 8 и № 11 главного корпуса Томской клинической психиатрической больницы. Работы планируют закончить до ноября 2026 года.

Как сообщает администрация Томской области, все они идут по графику, в том числе выполнены гидроизоляция фундаментов и кирпичной кладки входа в подвальное помещение, заменены наружные сети канализации, колодцы, проведена частичная замена перекрытий первого и второго этажей, демонтированы межкомнатные перегородки, проведено усиление проемов и простенков, установлены окна.

«В отремонтированных помещениях разместится детское отделение, что было учтено при разработке проектно-сметной документации капремонта», — рассказал начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Сейчас в здании ведутся работы по устройству бетонного пола в подвале, усилению перекрытий подвального этажа, начат монтаж межкомнатных перегородок, производятся монтаж электропроводки и штукатурные работы. После ремонта там появятся учебные классы для детей, помещения для ЛФК, релаксации, массажа, сенсорная и соляная комнаты, кабинеты психиатра и логопеда, обеденный и музыкальный залы.

Средства на эти цели выделены из областного бюджета в размере 189 млн рублей. Заказчиком выступает Центр по охране памятников, подрядчиком по итогам конкурсных процедур стало ООО «МонтажСтрой». Ремонт начался в сентябре 2025 года.

Напомним, главный корпус Томской клинической психиатрической больницы в Сосновом бору является объектом культурного наследия регионального значения. Оно построено в 1908 году, помимо основного здания, комплекс включал домовую церковь, водонапорную башню, электростанцию, служебные и хозяйственные постройки, деревянные и каменные дома. В совокупности на постройку больницы была затрачена огромная сумма в 1,5 млн рублей.

Подробнее об истории ансамбля Томской психиатрической больницы мы рассказывали в нашем материале по ссылке.

А если вы хотите прогуляться по Сосновому бору в поисках интересных зданий, смотрите наш путеводитель по деревянным теремам и каменным жилищам, а также материал: 8 необычных деревянных и каменных домов в Сосновом бору.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».