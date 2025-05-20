Томский фестиваль искусства и чтения «ТОМ III» посетило около 20 тысяч человек

20 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ III», проходивший в Университетской роще с 15 по 18 мая, посетили около 20 тысяч человек. Томичи побывали на встречах с писателями, презентациях книг, лекциях, мастер-классах, экскурсиях, выставках, а также на традиционной книжной ярмарке.

Организаторами фестиваля выступили Томский государственный университет и Сибирский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина. В этом году он был посвящен теме «Как воспринимать искусство». Программа включала порядка 100 мероприятий. В них приняли участие более 110 экспертов из 9 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска, Канска, Томска.

Один из экспертов фестиваля, заместитель директора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина Илья Доронченков отметил, что «ТОМ» дает возможность встречаться и обмениваться опытом профессионалам в области культуры, искусства и образования:

— Подобных событий не так много в нашей стране. Фестиваль объединил участников со всей России, привлек внимание томичей — студентов, профессионалов и просто тех, для кого умные вещи — непосредственная часть жизни. Мы общались, делились опытом (например, специалисты из нашей Научной библиотеки провели мастер-класс о переплетах старых книг для коллег из Научной библиотеки ТГУ), говорили об интересном и важном, — отметил Илья Доронченков.

Как сообщают организаторы, в научно-образовательной программе приняли участие более трех тысяч человек, 1500 томичей и гостей города побывали в университетских музеях, более 150 гостей пришли послушать экспертов, выступавших на панельной дискуссии «Как ХОРОШО уметь читать?».

Кроме этого, в рамках акции «Почты России» и томского издательства «Макушин Медиа» посетители фестиваля отправили 2 000 лимитированных открыток с дизайном «ТОМ III» и фирменными штемпелями. Они разлетелись по 77 городам нашей страны — от Калининграда до Находки.

Сердцем фестиваля стала традиционная книжная ярмарка в Университетской роще ТГУ. На ней свою продукцию представили более 30 издательств. За четыре фестивальных дня 90% из привезенных пяти тонн книг были распроданы, а книги издательства «Лайвбук» были раскуплены полностью.

Руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева подчеркнула, что с каждым годом фестиваль становится «все масштабнее и объединяет ведущие культурные и образовательные институции нашего региона»:

— В этом году к нам присоединилась Томская филармония, и томичи получили возможность посетить лекции ведущих музыковедов и концерт «Гоголь в музыке» с участием симфонического оркестра. А в следующем году желание участвовать в фестивале высказал и томский Театр драмы, так что в программе фестиваля появится новое направление, — рассказала Наталия Почтарева.

Проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер отметила:

— Фестиваль искусства и чтения — проект, реализуемый Томским госуниверситетом и Пушкинским музеем. Проект единомышленников, для которых важна рефлексия настоящего, проектирование будущего, что невозможно без обращения к культуре. Мы видим, что фестиваль востребован, интересен, нужен и не только томичам. И начинаем готовиться к фестивалю «ТОМ IV». Ждем гостей в мае 2026 года в Университетской роще.

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году его преобразовали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Тогда он собрал более 70 экспертов и 8 000 зрителей. В прошлом году мероприятие прошло в сентябре.

Подробная информация о фестивале доступна на сайте, в телеграм-канале фестиваля или на странице «ВКонтакте», а также в социальных сетях ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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