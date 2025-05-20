Лимитированные открытки с фестиваля «ТОМ III» отправились в 77 городов России

20 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 17 мая, на фестивале искусства и чтения «ТОМ III» томичи отправили 2 000 художественных лимитированных открыток в 77 городов России. Акция проводилась в Университетской роще ТГУ совместно с Почтой России и томским независимым издательством «Макушин Медиа».

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в этом году по QR-коду на бумажной открытке получатели смогут увидеть, как чтение и просвещение объединили между собой Сибирский филиал ГМИИ им. Пушкина, Томский государственный университет, издательство «Макушин медиа» и Почту России.

«Открытка — уникальный памятный сувенир и отличная возможность поделиться эмоциями и впечатлениями с близкими людьми. Очень приятно, что посредством почты о таком важном культурном мероприятии, как фестиваль „ТОМ III“, узнают в разных уголках страны от Калининграда до Находки», ― прокомментировал директор УФПС Томской области Константин Куимов.

За время работы посткроссинга открытки разлетелись по разным городам нашей страны. Чаще всего они адресовались в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск. В среднем каждый посетитель отправлял от 5 до 7 «открытых писем». Настоящим рекордсменом стал томич, отправивший 25 открыток в 11 городов страны.

Напомним, подобная акция проходила осенью 2024 года на фестивале искусства и чтения «ТОМ II». Тогда на ней проиллюстрировали сразу несколько поводов: проходящий в этом году второй раз фестиваль искусства и чтения «ТОМ», 420-летний юбилей Томска, 180-летие со дня рождения сибирского просветителя, мецената и почётного гражданина Петра Макушина, 146-летие со дня основания ТГУ.

Фото: Савелий Петрушев

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