Ярмарка, «Ночь музеев» и мастер-классы для детей. Что ждет томичей на фестивале «ТОМ III»

13 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На этой неделе в Томске в четвертый раз стартует большой книжный фестиваль искусства и чтения. На этот раз организаторы подготовили для его участников и много нового: экскурсии, лекции, мастер-классы, концерт и, конечно же, книжная ярмарка. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции в «РИА-Томск» рассказали проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Томского государственного университета Юлия Эмер и руководитель Сибирского филиала государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Наталия Почтарева.

— То, что наш «ТОМ» является фестивалем искусства и чтения, выгодно отличает нас на фоне всех книжных фестивалей страны. Мы нашли собственную изюминку. Это не книжная ярмарка, это дискуссионные площадки, мастер-классы, где принимают участие не только эксперты со всей страны, но и эксперты университета, — отметила Юлия Эмер.

Она также подчеркнула, что в этом году в фестивале впервые примут участие представители психологического факультета ТГУ. Они проведут лекцию про арт-терапию.

— На открытии собирается очень интересная пленарная дискуссия «Как хорошо уметь читать». Там все спикеры блестящие. Будет выступать в том числе декан филологического факультета, который расскажет о результатах работы Центра исследования чтения. Коллеги сделали очень интересный анализ читательских сообществ в интернете, выявили предпочтения читательской аудитории: кого читают, как читают и зачем, — отметила Юлия Эмер.

В этом году фестиваль пройдет параллельно с акцией «Ночь музеев». По словам Наталии Почтаревой, отчасти с этим был связан выбор темы этого года — «Как воспринимать искусство».

— Внутри мы раскрываем разные блоки: музыка, танец, архитектура, изобразительное искусство, — отметила Наталия Почтарева. — В этом году у нас много томских партнеров, которые активно включились в работу над программой фестиваля. Это Томская филармония, которая даст концерт на открытии фестиваля. Будет лекция директора «Как воспринимать классическую музыку». Они будут продавать свои абонементы в один из дней. «Газпромтрансгазтомск» поставит свой шатер на 17–18 мая. Он будет называться цифровая библиотека. Внутри пройдут обсуждения книг, различные аудиоформаты, выставки.

Большой блок мероприятий организаторы подготовили для детей. Семейная площадка традиционно будет работать в субботу в павильоне во дворе Научной библиотеки с 10.00 до 17.00.

— Начинается все со «Сказки о царе Салтане», потом идет серия мастер-классов. Также будет разговор с психологом о том, как привлечь ребенка к чтению, как привить любовь к нему, — отметила Наталия Почтарева. — В шатре цифровой библиотеки пройдет мастер-класс по изготовлению закладок. В целом на ярмарке много издательств, которые представляют книжки для детской и семейной аудитории.

Одним из ключевых событий фестиваля станет книжная ярмарка 15 по 18 мая. В этом году в ней примут участие представители 33 издательств.

— Мы стараемся каждый год приглашать новые издательства, чтобы какая-то ротация была. Традиционно участвуют наши томичи — «Макушин медиа», в этом году в последние дни поступило несколько заявок от томских сувенирных и книжных магазинов, но это надо делать чуть заранее, — отметила Наталия Почтарева.

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году его преобразовали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Тогда он собрал более 70 экспертов и 8 000 зрителей. В прошлом году мероприятие прошло в сентябре.

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