Томский спектакль-перформанс «Долететь до неба» посетили более трех тысяч зрителей

27 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Мультимедийный спектакль-перформанс «Долететь до неба» об одном из первых авиаторов России, инженере, участнике Первой мировой войны Харитоне Славороссове посетили в Томске более трех тысяч зрителей.

По словам куратора проекта, сценографа Алены Шафер, в течение месяца в Томске состоялось десять показов театральной постановки. Самая первая их них прошла в середине октября в Международном аэропорту Томск имени Николая Камова. Также спектакль дважды поставили на сцене МКЦ ТПУ. Партнерами проекта выступили Томский политехнический университет, Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова и Дворец народного творчества «Авангард».

— Главный итог нашей работы — это то, что о человеке Харитоне Славороссове и его судьбе знают. Это уже не потерянный герой для России, — отмечает куратор проекта, сценограф Алена Шафер. — Второй итог для нас: так получилось, что актёры, которые пришли к нам, в основном непрофессиональные, и для них театр стал частью их жизни. Когда последний спектакль закончился, они плакали, потому что за время работы над проектом они очень сдружились между собой. Третьим итогом стало то, что на какое-то время пространство аэропорта превратилась в культурную площадку. В-четвертых, та музыка, которая была написана для проекта, оказалась очень интересной. Сейчас мы хотим, чтобы она жила, как отдельный проект. И такая возможность есть: в Перми уже сделали небольшой балет на эту музыку (музыку для спектакля-перформанса написал пермский композитор Игорь Машуков в соавторстве с Анастасией Выймовой — прим. авт.).

Как рассказывает руководитель проекта, актер томского Театра драмы Владислав Хрусталев, в постановке «Долететь до неба» приняли участие 18 актеров. Среди них лишь два профессиональных — он сам и Вячеслав Родионов, остальные — это школьники, студенты и молодые люди, интересующиеся театром. Средний возраст актеров, по словам Хрусталева, примерно 25 лет:

— Понимая, что у нас разноуровневый коллектив, в сентябре, в течение двух первых недель, мы проводили подготовительные занятия, где мы интенсивно занимались речью, актерским мастерством, этюдами и т.д. В тот момент нам нужно было отобрать актеров к приезду режиссёра Вячеслава Гуливицкого и распределить роли. В процессе, еще до постановки, кто-то отпал, но я к этому нормально относился, потому что прекрасно понимаю, что у людей есть свои заботы и проекты. Тем более, что это никак не повлияло на конечный результат. И если брать уровень, когда мы сыграли первый спектакль, и когда мы собирали зал последний раз — разница по росту колоссальная. Актеры стали себя уже более уверенно чувствовать, они могли импровизировать, ощущали себя на площадке более свободно, быстро могли перестроиться. Для них, я думаю, это огромный опыт.

По словам Хрусталева, сейчас в команде два состава актеров, и практически все они так или иначе задействованы в работе над спектаклем. По его мнению, это очень ответственные, заряженные ребята, готовые принимать участие в постановке дальше.

Алены Шафер добавила, что сейчас ведутся переговоры о внесении спектакля «Долететь до неба» в репертуар Дворца народного творчества «Авангард». Так авторы проекта хотят продолжить жизнь спектакля уже на большой сцене. По их словам, увидеть постановку получится уже в феврале следующего года.

Помимо показов спектакля, в рамках годового проекта «Долететь до неба» для томичей проводились экскурсии и просветительские мероприятия, посвященные истории томской авиации. Они проходили в Музее истории ТПУ. По словам Шафер, на них побывало еще порядка трехсот человек.

После финальных показов проект «Долететь до неба» не закончился. В декабря томичей ждет еще одно культурно-образовательное мероприятие, посвященное известному томскому авиаконструктору Николаю Камову, который учился в начале ХХ века вместе со Славороссовым в ТТИ (ныне — Томский политехнический университет). Есть мнение, что именно Славороссов вдохновил Камова рассказами о полетах.

Это мероприятие станет заключительным в рамках проекта «Долететь до неба» и пройдет в МКЦ ТПУ. На нем участники будут награждены благодарственными письмами, фишкой программы станет показ фильма о Николае Камове и Михаиле Миле «Учившим летать металл».

Подробнее о проекте «Долететь до неба» и жизни выдающегося летчика и инженера ХХ века Харитона Славороссова читайте в наших материалах:

Проект реализуется Томским региональным отделением СТД РФ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. «Томский Обзор» — информационный партнер проекта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».