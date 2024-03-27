Самолет в натуральную величину и премьера в аэропорту. Как томичи готовят спектакль-перформанс о выдающемся летчике Харитоне Славороссове

27 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

«Первые авиаторы» — слова, словно окутанные флером романтики и героизма. Среди российских летчиков-пионеров были и люди, связанные с Томском.

Один из них — Харитон Никанорович Славороссов, участник Первой мировой войны, инженер, педагог, студент Томского технологического института (сейчас Томский политех). Узнать больше об этой яркой, но не слишком известной в городе фигуре удастся благодаря мультимедийному спектаклю-перформансу «Долететь до неба», который готовит большая команда из Томска и не только.

О том, кто принимает участие в работе над проектом, как появилась идея о его создании, какие сюжеты из жизни Славороссова впечатлили участников и что планируют построить специально для будущего спектакля, рассказываем в нашем материале.

Участники проект «Долететь до неба» во время обсуждения будущей постановки Фото: Серафима Кузина

Работа над спектаклем «Долететь до неба», поддержанным Президентским фондом культурных инициатив, уже началась, а премьеру зрителям покажут этой осенью. История очень масштабная — в ней задействованы и музыкальный колледж, и Томский политехнический университет, и аэропорт, и Союз театральных деятелей, и многие творческие люди.

— Идея проекта возникла у Алены Шафер, она предложила мне взять на себя всю организационную часть и стать его руководителем. Я познакомился с биографией Славороссова, очень ею заинтересовался, — рассказывает Владислав Хрусталев, актер и режиссер Томской драмы. — Сам масштаб проекта тоже впечатляет — постановочная группа будет из разных городов. Режиссер Вячеслав Гуливицкий и драматург Евгений Куратов живут в Москве, композитор Игорь Машуков из Перми, сценографию взяла на себя Алена Шафер из Томска. Задействованы в «Долететь до неба» и многие городские институции — играть в перформансе будут студенты ТПУ и музыкального колледжа, среди площадок, где запланированы показы — аэропорт. Конечно, такое взаимодействие привлекает.

Руководитель проекта «Долететь до неба» Владислав Хрусталев Фото: Серафима Кузина

Сценограф и куратор проекта Алена Шафер, известная в Томске своими необычными идеями и умением быстро воплощать их в жизнь, признается, что все собралось во многом случайно:

— Увидела, что есть крутой человек и притягательная тема — первые авиаторы, первые модели самолетов… Меня она давно влечет. Мой дед был в авиационном кружке, существовавшем в Томске в 1920-е годы, а потом уехал в Якутию и организовал там первый авиакружок. Для меня важно, чтобы мои проекты соединялись с моей семейной историей: все, что я делаю, обычно связано с личными моментами. Когда музыкальный колледж предложил мне придумать какой-то перформанс, то все сошлось на фигуре Славороссова. Другой значимый момент — это команда: я всех ее участников давно знаю, это профессионалы и комфортные в работе люди. Они откликнулись на мое предложение.

Сценограф и куратор проекта Алена Шафер Фото: Серафима Кузина

Показывать мультимедийный перформанс-спектакль о неординарном человеке хотелось в нестандартном месте. Конечно, история об одном из первых авиаторов «просилась» в аэропорт. Получить принципиальное согласие о сотрудничестве удалось быстро. Детали, где и как именно будут проходить показы, еще обсуждаются.

От велосипеда до самолета

Славороссов — личность впечатляющая. Харитон Семененко (такова его настоящая фамилия) вырос в крестьянской семье, но был технического склада ума — еще в детстве сам собрал велосипед. Когда подрос, выступал в цирке с акробатическими велономерами, участвовал в гонках. Когда ему понадобилось взять звучный псевдоним — популярным в то время вариантом было «Бесстрашный» и подобные варианты — Харитон сказал: «Я буду прославлять Россию и стану Славороссовым!».

Подробнее о жизни выдающегося летчика и инженера ХХ века Харитона Славороссова читайте в нашем материале.

Через несколько лет друзья-гонщики Славороссова увлеклись летным делом. В 1910 году Харитон приехал к ним на авиационные соревнования в Петербург. Посмотрел — и решил стать авиамехаником. Освоил авиационную технику, а затем получил предложение от летчика Генриха Сегно работать в Варшаве в школе общества «Авиата». Там он не просто отлично отремонтировал разбитый самолёт, но и тайком самостоятельно научился на нем летать, а после сдал экзамен на звание пилота-авиатора, вызвав восхищение коллег. Его назначили первым пилотом «Авиаты» и инструктором. Самолетом Харитон управлял виртуозно:

— Славороссов — один из пионеров мировой авиации, причем он не просто летал, а был летчиком-спортсменом, выполнял сложнейшие авиационные трюки на показательных шоу, — рассказывает Владислав Хрусталев. — Еще до начала Первой мировой войны он поучаствовал в авиашоу во всех крупнейших странах Европы: в Австрии, Польше, Германии, Италии, Франции. В годы войны обучал французских летчиков как инструктор.

Обсуждение проекта проходит в Квартире №1 Фото: Серафима Кузина

Он был знаком со многими звездами того времени — с художниками Малевичем, Тулуз-Лотреком, Шагалом, Пикассо, Модильяни, шахматистом Петром Потемкиным, писателем Ильей Эренбургом, поэтом Максимилианом Волошиным. После революции по семейным обстоятельства авиатор, зять известного томского врача Грацианова, оказался в Томске, где решил получить высшее образование в ТТИ. В 1920-х, уехав из Сибири, Харитон работал в «Добролете», проектировал авиадорогу до Китая, преподавал. Но в 1930 году его арестовали. В 1941 году он умер в ссылке в Медвежьегорске, а в 60-е годы — посмертно реабилитирован.

Фото: Серафима Кузина

Несмотря на яркую и трагическую судьбу, Славороссов известен в Томске не очень многим.

— Я открыла для себя этого человека благодаря проекту, — говорит Светлана Лаптева, представляющая в «Долететь до неба» музыкальный колледж имени Эдисона Денисова. — Конечно, Томску стоит гордиться, что он здесь учился. Наш проект поможет другим узнать об этом человеке. Колледж отвечает за музыкальную партитуру, за живое исполнение музыки. Мы проведем кастинг, выберем лучших студентов. Не вся молодежь хорошо знает историю Томска. «Долететь до небес» поможет им окунуться в прошлое.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Томского музыкального колледжа им. Денисова Светлана Лаптева Фото: Серафима Кузина

А в ТПУ о своем удивительном студенте знают уже давно.

— Мы собирали материал об обучении Славороссова, нашли его личное дело. Он учился в Томском технологическом институте (сейчас ТПУ — прим. ред.) в 1918–1919 гг., — поясняет Светлана Григорьева, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ, отвечающая в проекте за его историческую часть, — Есть мнение, что Славороссов сильно повлиял на Николая Камова. Они были сокурсниками, даже сидели за одной партой. Изучаем личные дела, фотографии. Там краткая информация — как учился, оценки, заявления — он был студентом механического отделения. Мне нравится идея популяризировать фигуру Славороссова среди горожан — в Томске есть герои, про которых важно говорить.

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Светлана Григорьева Фото: Серафима Кузина

Елизавета Кузьмина, начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ и координатор проекта «Долететь до неба», говорит:

— Такой проект лично для меня — это новая форма нашей просветительской деятельности. Мы поводим много мероприятий, лекториев, встреч с интересными людьми, но спектакль — новый формат подачи истории ТПУ. У нас будут и события-спутники проекта: так, с июня по сентябрь мы проведем в университете выставку, посвященную авиации Сибири. Мы можем считать себя ее колыбелью — в ТТИ были первые в Сибири специалисты по воздухоплаванию, первый самолет, который прекрасно взлетал, летал и, что важно, садился. Этой выставкой мы начнем погружение в историю авиации в Томске и в Сибири, а затем организуем лектории, посвященные этой теме.

Координатор проекта, начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина Фото: Серафима Кузина

Удивительные декорации

Специально для спектакля в Томске будет построен самолет — декорацию готовит супруг Светланы Григорьевой. Он всю жизнь увлекается созданием масштабных моделей воздушной техники и танков. Макет для перформанса уже спроектирован. Предполагается, что в самолете в некоторых сценах будут сидеть Славороссов и его супруга.

Сделать такую внушительную декорацию — это событие, которое недавно казалось нереальным:

— Год назад мы с Аленой обсуждали проект о первых авиаторах, мол, хорошо было бы для него построить самолет, посмеялись над такой мыслью, — вспоминает Оксана Туганова, отвечающая в этой истории за маркетинг. — И теперь у нас действительно будет самолет почти в натуральную величину! В такие моменты понимаешь — все возможно, ты ограничен только своей фантазией!

Маркетолог проекта Оксана Туганова Фото: Серафима Кузина

Но, как считает Оксана Туганова, мало воплотить проект с такими удивительными решениями в жизнь — важно привлечь к нему внимание:

— У нашего проекта есть группа ВКонтакте, сейчас мы разрабатываем для нее дизайн, — рассказывает она. — Там будут новости о проекте, обо всех наших событиях.

О том, как создается спектакль, появится еще и фильм. Его будет делать Лена Фещенко, помощник режиссера в этом проекте.

— Людям интересно смотреть, с чего все начиналось: как мы обсуждали первые наброски, эскизы и к чему пришли в итоге, — считает Лена. — Хочется сохранить процесс для истории. Проект для меня очень важен, меня трогает, что такой человек жил и учился в моем родном городе. Славороссов с детства знал, чем он будет заниматься, горел своим делом. А какая нужна была храбрость, чтобы взмывать в небо, управляя самолетом, в те годы, когда авиация только начиналась! Хотя я работала в Краеведческом музее, изучала прошлое Томска, но о Славороссове не знала. Люблю такие открытия. Тем более, что меня всегда привлекала авиация, что неудивительно, поскольку мой дедушка был авиамехаником, служил в ВВС Англии, воевал против фашистов. Меня с детства тянуло к самолетам.

Помощник режиссера Лена Фещенко Фото: Серафима Кузина

Решающая часть работы над проектом еще впереди. По словам Владислава Хрусталева, основной процесс создания спектакля запустится в сентябре:

— Тогда мы организуем кастинг среди студентов ТПУ, начнутся репетиции, — уточняет он. — Я проведу несколько актерских мастер-классов, моя супруга, актриса Елизавета Хрусталева, позанимается с ребятами сценической речью. Работа с непрофессиональными актерами меня не пугает: я несколько лет провожу фестиваль «Студенческая весна» и со студентами на одной волне. Уже осенью Томск увидит наш перформанс.

А 11 апреля «Долететь до небес» приглашает всех на свою презентацию в Международный культурный центр ТПУ. Там будет возможность стать частью большой идеи, записавшись в волонтеры проекта. Начало мероприятия в 17:00.

Текст: Мария Симонова

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