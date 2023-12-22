Томский политех примет участие в постановке спектакля об известном авиаторе Харитоне Славороссове

22 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томского политеха

Мультимедийный спектакль-перформанс «Долететь до неба», победивший в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года, поставят при поддержке Томского политехнического университета осенью следующего года в аэропорту Томска. Спектакль расскажет об одном из первых авиаторов России, инженере, участнике Первой мировой войны Харитоне Славороссове, который в начале ХХ века учился в Томском технологическом институте (ныне ТПУ).

Проект реализуется Томским региональным отделением Союза театральных деятелей совместно с Томским политехом. Он стал одним из шести проектов от Томской области, получивших грантовую поддержку в этом году. Всего победителями в конкурсе стали 883 проекта в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий из 85 регионов.

— Герой нашего проекта Харитон Славороссов — это именно тот человек, с которого можно брать пример и по его жизни изучать историю авиации. Именно Харитон Славороссов увлек небом и воздухоплаванием будущего создателя вертолетов Николая Камова. При этом о жизни этого удивительного человека известно несправедливо мало. Мы уверены, что его история может стать примером для нового поколения инженеров. Ведь настоящий инженер — это, по сути, творческая личность. Гармонично развитый и креативный человек, который не боится принимать нестандартные решения, стремиться улучшить жизнь и внести свой вклад в развитие родной страны, — рассказывает координатор проекта, начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина.

Архивная фотография Харитона Славороссова. Фото: пресс-служба Томского политеха

Заниматься реализацией проекта будут профессионалы из регионального отделения Союза театральных деятелей, приглашенные специалисты в области театрального искусства и студенты Томского политеха. В течение следующего года они планируют собрать и исследовать документальные материалы об авиаторе Харитоне Славороссове и на их основе написать пьесу и музыку для спектакля. Актерами постановки по итогам кастинга станут студенты-политехники. Специально для них будут организованы занятия театральной лаборатории по сценическому мастерству.

Куратором проекта выступает томский режиссер Алена Шафер. По ее словам, особенностью спектакля станет использование в нем визуальных и музыкальных технологий, в том числе электронных инструментов той эпохи (терменвокс), живой электроники (live electronics) и эксклюзивных сэмплов и фонограммы:

— Живая игра актеров будет происходит на фоне декораций и мультимедийного оформления. Одна из главных задач проекта — интегрировать видео в пространства сценических площадок, в том числе и зала аэропорта Томска, названного в честь известного авиаконструктора, создателя вертолетов «Ка», выпускника Политеха Николая Камова. Насколько нам известно, аналогичных проектов в России еще не было — спектаклях об истории авиации в аэропортах городов еще не ставили, — отмечает Алена Шафер.

Личное дело студента механического отделения ТПИ Харитона Славороссова Фото: пресс-служба Томского политеха

Отмечается, что в рамках работы над проектом также планируется проведение выставки «История томской авиации» в музеях Томского политеха, лекций и экскурсий для томичей.

Харитон Никанорович Славороссов (Семененко) (11.10.1886 — 1941) — русский летчик, один из пионеров российской и мировой авиации, инженер, педагог. Уже до Первой мировой войны считался летчиком мирового класса. Входил в узкий круг авиаторов, исполняющих «петлю Нестерова». Славороссов первым в мире сделал трюк с пролетом под мостом — в 1812 году в Польше. Неоднократно побеждал на летных соревнованиях в различных европейских городах, установил несколько рекордов. О его биографии можно прочитать в книге Ю. Гальперина «Воздушный казак Вердена».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».