Харитон Славороссов. 7 историй из жизни выдающегося летчика и инженера ХХ века

27 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Осенью этого года в Томске представят спектакль-перформанс «Долететь до неба». Постановка расскажет о жизни выдающегося летчика, инженера, участника Первой мировой войны Харитона Славороссова. Он был известен не только в России — в Европе его называли «смелым поэтом скорости». Еще до войны он зарекомендовал себя как пилот высшего уровня и обладатель мировых рекордов.

Родился Славороссов в Черниговской губернии. От холодной Сибири его отделяли тысячи километров, но именно здесь, в Томске, он оказался в самый революционный период ХХ века.

В нашем материале рассказываем о нескольких ярких историях из жизни известного летчика. Поможет нам в этом консультант готовящегося спектакля Сергей Никифоров.

1. Первым в мире исполнил трюк с пролетом под мостом

Славороссов был одним из пионеров авиации — свой диплом пилота от Всероссийского авиаклуба за номером №41 он получил в 1911 году, сдав экзамен.

В это время он работал механиком в авиашколе варшавского общества «Авиата». А в 1912 году в Варшаве произошел случай — кто-то пролетел на самолете «Блерио» под мостом через Вислу в районе Мокотув. Отчаянным пилотом оказался Славороссов, заплативший приличный штраф за свой трюк. Он был и одним из немногих авиаторов того времени, способным сделать «мёртвую петлю», и постоянным участником различных эффектных рекордов, связанных с полетами.

Василий Каменский (второй слева) и Харитон Славороссов (третий справа) на аэродроме «Авиаты». Фото: семейный архив Е. А. Славороссовой

Взлёт Харитона Славороссова 26 февраля 1913 года Фото: earlyaviators.com

В январе 1914 года Харитон перебрался после аварии, полученной во время соревнований, во Францию. Когда 3 августа Германия объявила ей войну, вместе с другими русскими летчиками Славороссов отправился добровольцем в ряды французской армии. Но через год он демобилизовался и уехал в Петроград, где устроился работать на авиазавод «Акционерного общества воздухоплавания В.А. Лебедева».

2. Поцеловал девушку во время полета

В столице летчик с мировым именем познакомился с очаровательной девушкой — Татьяной Грациановой. Она оказалась дочерью известного томского врача и общественного деятеля Александра Алексеевича Грацианова (именно в его усадьбе сейчас располагается Дом приемов Томской области).

Татьяна Грацианова Фото: из книги В. Панкратова «Алмаз горит издалека»

Романтическая история сближения двух молодых людей описана в книге Ю. Гальперина «Воздушный казак Вердена». Он пишет, как однажды «кокетливая девушка с длинной толстой косой» осмелилась попросить Славоросова покатать ее на самолете. На просьбу молодой симпатичной девушки летчик не мог ответить отказом. И вскоре выполнил свое обещание, пригласив Татьяну на аэродром».

Ю. Гальперин, «Воздушный казак Вердена» Когда в полете Славороссов повернулся к Тане и крикнул: «Как самочувствие? Хорошо?» — она не расслышала, наклонилась вперед, прижавшись еще плотнее, а он, вновь обернувшись, невольно ткнулся губами в ее щеку. Таня обомлела от счастья. Невероятная романтика — поцелуй в воздухе! А летчик очень смутился, ругая себя: «Еще подумает, что старый дурак полез целоваться». Но Таня после полета светилась необыкновенной радостью. Ей очень понравилось летать, но еще больше — поцелуй героя ее тайных мечтаний. Она не сомневалась, что этого он и хотел. Чтобы согреть замерзшую после полета девушку, Харитон пригласил ее в ближнюю кондитерскую, где они выпили крепкого горячего шоколада. И тут сама Таня призналась летчику в любви...

После романтического случая в небе Харитон и Татьяна связали свою судьбу. В 1916 году у них родился сын Алексей.

3. Поменял столицу на Сибирь

Столица бурлила на пороге исторических событий. После февральской революции в Петрограде стал ощущаться не только дух перемен, но и недостаток продовольствия.

Харитон Славороссов. 1918 г. Фото: семейный архив Е. А. Славороссовой

Тесть, Александр Грацианов, предложил семье дочери переехать в Томск, где было «поспокойнее и посытнее». Не сразу, но известный летчик решил рискнуть. Сначала Харитон отправил в Томск жену и сына, а в 1918-м переехал сам.

Александр Грацианов с внуком, Алёшей Славороссовым, который в будущем станет советским горным инженером и журналистом. 1918 г. Фото: семейный архив Е. А. Славороссовой

4. В 32 года поступил в Томский технологический институт

Несмотря на всемирную известность, образование Харитона Славороссова было скромным. В юности он окончил народную школу в Одессе, потом поступил в школу корабельных машинистов-механиков и уже в 15 лет начал работать. Но Харитон не оставлял надежды получить высшее образование.

Оказавшись в Томске, где находился единственный технический институт за Уралом, он решил поступить в ТТИ. Но для этого нужно было иметь свидетельство об окончании либо гимназии, либо семинарии, либо ремесленного училища. Ни того, ни другого у Славороссова не было, поэтому ему пришлось самостоятельно, экстерном пройти обучение!

Харитон Славороссов. 1918 г. Фото из личного дела в ТТИ Фото: из фондов ГАТО

Получив необходимое свидетельство, 32-летний летчик в 1918 году поступил в Томский технологический институт на механический факультет. В Государственном архиве Томской области сохранилось личное дело Славороссова с прошением зачислить его в университет и фотографией — его разыскал Сергей Никифоров. Из этих документов мы узнаем, что за право обучаться Славороссову пришлось еще и заплатить 100 рублей.

Личное дело студента механического отделения ТТИ Харитона Славороссова Фото: из фондов ГАТО

5. Вдохновил Николая Камова

Одновременно со Славороссовым в ТТИ учился будущий известный советский авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка» Николай Камов. Его имя в настоящее время носит томский аэропорт.

Николай Камов — студент ТТИ, которому на тот моммент не было и 16 лет. 1918 г. Фото: Электронная библиотека ТПУ

В своей автобиографии Камов вспоминал, что во время учебы в ТТИ «сидел за одной партой вместе со знаменитым русским лётчиком Харитоном Славороссовым», который вдохновлял его рассказами о полетах. Но из-за травмы руки, полученной при рождении, Николай отказался от мечты стать летчиком. Вместо этого он предпочел покорить небо, конструируя вертолеты. Сохранились и сведения о том, что Славороссов во время учебы в ТТИ организовал авиакружок, который посещали Камов и другие студенты.

Актив и руководство авиакружка в ТТИ. 1924 г. Фото: из газеты «За кадры» ТПУ

6. Поддержал большевиков

По приезду в Томск, Славороссова почти сразу хотели мобилизовать в ряды Белой армии. Но после медицинского осмотра решение отменили: травмированная до войны нога по-прежнему плохо действовала.

Правда, спустя год, когда Томск заняли «красные», Славороссов сам отправился добровольцем на сторону большевиков, где занимался подготовкой авиационных отрядов и самолетов к стартам. Это произошло после того, как был арестован его тесть — Александр Грацианов, поддерживающий Колчака и назначенный на должность товарища министра внутренних дел Сибирской республики. Не исключено, что если бы Славороссов не поддержал «красных», то повторил бы участь отца своей жены и оказался бы в тюрьме.

Слева-направо: Х. Славороссов и М. Водопьянов у самолёта «Конёк-горбунок». 1920-е годы. Фото: из книги Ю. Гальперина «Воздушный казак Вердена»

Прослужил Славороссов в Красной армии недолго. Его откомандировали в Москву — на учебу в только что открывшийся в 1920-м Институт инженеров Красного воздушного флота (ставшим впоследствии Военно-воздушной инженерной академией им. Н.Е. Жуковского). В числе его организаторов были, в том числе, и знакомые Славороссова, с которыми он общался еще до переезда в Томск.

7. Проложил авиамаршрут «Москва-Пекин»

Успев окончить в ТТИ только первый курс, Славороссов продолжил учебу в Москве. После выпуска из академии, его направили работать в автотранспортную организацию «Добролет» — на должность технического директора среднеазиатского отделения.

Удостоверение о том, что студент И. А. Берлин прошел практику в «Добролёте», подписанное Х. Н. Славороссовым. 1926 г. Фото: из семейного архива Е. А. Славороссовой

В числе проектов Славороссова по новому месту службы было руководство разработкой важного авиамаршрута «Москва-Пекин», отличавшегося особой трудностью на участке от Улан-Батора. Перелёт Москва — Пекин — Токио в 1925 году стал первым перелётом советских авиаторов через весь СССР, с запада на восток.

Упоминание о Славороссове в газете «Красный Север». 1925 г. Фото: wikipedia.org

Российское акционерное общество «Добролёт» просуществовало с 1923 по 1930 год и было позднее реорганизовано в новую компанию — «Аэрофлот».

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Карьера Славороссова закончилась, как и у многих его коллег, в период репрессий 1930-х. Был арестован начальник Главвоздухофлота Константин Акашев, с которым Харитон дружил во Франции. Затем, по обвинению в шпионаже, в 1930-м и сам Славороссов. Известно, что под давлением следствия ложные показания против Харитона Славороссова дал коллега. Позже они встретились в лагере — там, не выдержав угрызений совести, оговоривший летчика человек покончил с собой. Славороссов попал в лагерь в Карелии, где работал в одной из «шарашек» — конструкторском бюро. Скончался в 1941 году. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются неизвестными. В начале 1960-х летчик был реабилитирован.

Справка о реабилитации Х. Н. Славороссова. 1963 г. Фото: из семейного архива Е. А. Славороссовой

Внуки Харитона Славороссова сохранили его фамилию. Внук, Аркадий Славоросов был ярким представителем советского андеграунда, писал прозу, стихи, создал творческую группу «Дети подземелья». А позднее стал успешным автором текстов для многих эстрадных исполнителей: «Ясный мой свет», «Джамайка», «Серые глаза» и многие другие композиции были написаны на его стихи. Сестра, Евгения Славороссова — российская поэтесса, переводчица, писательница и журналистка.

Мультимедийный спектакль-перформанс «Долететь до неба» реализуется на грант Президентского фонда культурных инициатив 2024 года при поддержке Томского политехнического университета.

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