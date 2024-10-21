В томском аэропорту прошла премьера спектакля-перформанса о первых авиаторах

21 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 18 октября, в Международном аэропорту Томск имени Николая Камова прошла премьера спектакля-перформанса «Долететь до неба».

Театральная постановка рассказывает об одном из первых авиаторов России, инженере, участнике Первой мировой войны Харитоне Славороссове, который в начале ХХ века учился в Томском технологическом институте (ныне ТПУ).

Мультимедийный спектакль-перформанс «Долететь до неба» — партнёрский проект, где объединились творческие люди всей России и различные образовательные, культурные институции Томска: Томский политехнический университет, Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова, Дворец народного творчества «Авангард».

Автором пьесы «Долететь до неба» стал известный сценарист сериалов и фильмов Евгений Куратов, а режиссёром — кавээнщик и актер Вячеслав Гуливицкий. Музыку для спектакля-перформанса написал пермский композитор Игорь Машуков, который не впервые работал с темой авиации. Его опера «Танго с коровами» на стихи художника, поэта и авиатора Василия Каменского, друга Харитона Славороссова, стала событием в музыкальном мире России. Соавтором музыки к постановке выступила пермский композитор Анастасия Выймова.

Первыми зрителями спектакля стали работники аэропорта, родители и друзья артистов, а также партнеры проекта.

— Я сильно волновалась какие будут реакции от зрителей, потому что театр — это все-таки живое действо. Мне показалось, что у нас все получилось! Необыкновенная музыка, которую написал композитор Игорь Машуков в живом исполнении и пространстве аэропорта, звучала удивительно, потому что акустика в терминале своеобразная. И все это на фоне самолета, который мы сконструировали специально для спектакля! — рассказала куратор проекта, сценограф Алена Шафер.

Сценограф, куратор проекта Алена Шафер и автор пьесы Вячеслав Гуливицкий Фото: Савелий Петрушев

Показ мультимедийного спектакля-перформанса для широкой аудитории пройдет 26 октября и 4 ноября в международном терминале томского аэропорта. Еще можно успеть купить билеты и записаться на трансфер до места проведения.

Будет у всех желающих и возможность рассмотреть новый терминал — вход на спектакль осуществляется через него и, по словам организаторов, это тоже своеобразный интересный элемент постановки.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Томский Обзор» является информационным партнером проекта.

Фото: Савелий Петрушев

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