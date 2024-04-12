В Томске прошла читка отрывков из пьесы о летчике-пионере Харитоне Славороссове

12 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 11 апреля, в Международном культурном центре ТПУ состоялась читка двух отрывков из пьесы, посвященной выдающемуся летчику и инженеру ХХ века Харитону Славороссову. Мероприятие прошло в рамках презентации проекта «Долететь до неба», который реализуется Союзом театральных деятелей совместно с Томским политехом и Томским музыкальным колледжем им. Эдисона Денисова.

Как сообщают организаторы, проект рассчитан на весь год. Уже летом для томичей проведут лекции, выставки и экскурсии о первых авиаторах, а также расскажут о самых интересных и необычных самолетах. Финальным аккордом проекта станет постановка мультимедийного спектакля-перформанса о судьбе Харитона Славороссова «Долететь до неба». Его премьера пройдет в октябре этого года в томском аэропорту, названным в честь известного конструктора Николая Камова. В его судьбе Славороссов сыграл важную роль — он вдохновил Камова полетами, когда они вместе учились в ТТИ (ныне Томский политех).

Читка пьесы о первой встрече Харитона Славороссова со своей будущей женой Татьяной Грациановой. Участники слева-направо: Елизавета Хрусталева, Владислав Хрусталев, Алёна Полосина, Лена Фещенко. Фото: Серафима Кузина

Куратор проекта, сценограф Алёна Шафер отмечает, что сейчас завершен подготовительный этап работы: созданы чертежи самолета, а уже через неделю будут полностью готовы пьеса и специально написанная для нее музыка.

— Мы уже начали делать самолет — сейчас закупаются материалы для него. По проекту идет ежедневная работа: мы созваниваемся, обсуждаем в чате в Телеграм, постоянно встречаемся. Не менее пары часов в день у нас уходит на решение текущих вопросов, потому что проект большой, а задействовано в нем не так много народу, — рассказала Алёна Шафер.

Куратор проекта Алёна Шафер Фото: Серафима Кузина

В состав творческой группы входят руководитель проекта, актер Владислав Хрусталев, маркетолог Оксана Туганова, помощник режиссера Лена Фещенко, куратор актерской лаборатории Елизавета Хрусталева, менеджер проекта Елизавета Кузьмина, исследователь Светлана Григорьева, консультант Сергей Никифоров, куратор музыкальной части Светлана Лаптева, специалист по работе со студентами Алёна Полосина. Также к участию в работе приглашены не только томичи, но и специалисты из Москвы и Перми — это режиссер Вячеслав Гуливицкий, драматург Евгений Куратов и композитор Игорь Машуков.

Участники проекта «Долететь до неба» Фото: Серафима Кузина

На презентации каждый из участников команды поделился своей историей о том, как пришел в проект и узнал о Славороссове. А также посетители услышали два отрывка из пьесы. Первый посвящен судьбоносной встрече Славороссова с его будущей женой Татьяной Грациановой — дочерью последнего томского головы Александра Грацианова. Его прочитали участники проекта. Для второй читки были приглашены желающие из зала. Они прочитали отрывок, посвященный жизни Славороссова во Франции.

Сергей Никифоров Фото: Серафима Кузина

Оксана Туганова Фото: Серафима Кузина

Елизавета Кузьмина Фото: Серафима Кузина

Светлана Григорьева Фото: Серафима Кузина

Упражнение для речи перед второй читкой Фото: Серафима Кузина

Подробнее о том, как готовится спектакль-перформанс о Харитоне Славороссове, а также о семи фактах из жизни выдающегося летчика и инженера ХХ века читайте в наших материалах.

Проект реализуется Томским региональным отделением СТД РФ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 2024 года совместно с Томским политехническим университетом, Музыкальным колледжем им Э. В. Денисова и Международным аэропортом Томска. «Томский Обзор» — информационный партнер проекта.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».