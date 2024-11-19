В Томске ремонт дамбы у Коммунального моста планируют завершить до конца года

19 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске ремонт дамбы у Коммунального моста по дороге на Сенную Курью идет с отставанием от графика. Все работы подрядчик должен был закончить еще до 31 октября 2024. Сегодня, 19 ноября, глава города Дмитрий Махиня побывал на проблемном объекте, чтобы оценить степень его готовности в рамках выездного заседания.

По мнению начальника департамента капитального строительства Дмитрия Тихонова, почти месячная просрочка по контракту связана с нехваткой на объекте рабочей силы и техники.

«Сейчас ведется оценка грунта, параллельно выполняется монолитное железобетонное бетонирование. Участок под полиэтиленом подготовлен под монолит. Общий процент готовности составляет 70%», — говорит Тихонов.

Фото: Савелий Петрушев

В свою очередь заместитель директора компании-субподрядчика «Мостдорстрой 70» Андрей Анушкин отмечает, что после обращения мэрии о добавлении техники объемы работ были увеличены. В настоящее время на объекте находится восемь единиц спецтранспорта. Среди причин несоблюдение сроков контракта Анушкин называет несовершенство проектно-сметной документации.

Фото: Савелий Петрушев

«С учётом того, что это аварийно-восстановительные работы, в процессе ремонта мы столкнулись с тем, что нам приходилось делать достаточно большой объем дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации. Складывалось так, что эти работы вызывали задержки последующих видов работ. Потоковый метод здесь применить невозможно, только последовательный», — говорит Анушкин.

Андрей Анушкин и Дмитрий Тихонов Фото: Савелий Петрушев

Также он отметил, что из-за низких температур на улице ускорить работы по бетонированию дамбы невозможно: сначала в течение суток необходимо прогреть основание, а потом и забетонированные участки. При этом Анушкин утверждает, что все работы компания планирует завершит до 20 декабря 2024 года.

Фото: Савелий Петрушев

Мэр Томска Дмитрий Махиня подчеркнул важность данного объекта для города, поэтому мэрия готова продлить срок ремонта, чтобы не разрывать действующий контракт:

«Подрядчик работает, техника есть, люди есть, но, к сожалению, в график не укладывается, — сообщил Дмитрий Махиня после осмотра объекта. — Сейчас поставил жесткие условия подрядчику: договорились, что крайняя точка — 20 декабря. Объект критичен, объект должен быть сдан, поскольку мы не знаем, каким будет паводок в следующем году, но должны быть готовы. <...> С моей точки зрения, причина отставания графика — ненадлежащая организация работы».

По словам градоначальника, в случае несоблюдения договоренностей в отношении подрядчика будут применены штрафные санкции, вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Мэр Томска Дмитрий Махиня Фото: Савелий Петрушев

Напомним, что в апреле 2024 года во время паводка вышедшая из берегов река Томь разрушила дорогу под Коммунальным мостом, ведущую к Сенной Курье (бессточное длинное узкое озеро на левом берегу Томи) и двум садовым товариществам. После этого вода начала разрушать потоконаправляющую дамбу, а часть дороги решили разобрать, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды в Томи. Но так и не приступили к делу, так как уровень воды в Томи в районе областного центра начал снижаться.

На восстановление дамбы под Коммунальным мостом из городского бюджета власти выделили 39 миллионов рублей, подрядчиком стала калужская компания «ТСК».

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