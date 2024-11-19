В Томске ремонт дамбы у Коммунального моста планируют завершить до конца года
В Томске ремонт дамбы у Коммунального моста по дороге на Сенную Курью идет с отставанием от графика. Все работы подрядчик должен был закончить еще до 31 октября 2024. Сегодня, 19 ноября, глава города Дмитрий Махиня побывал на проблемном объекте, чтобы оценить степень его готовности в рамках выездного заседания.
По мнению начальника департамента капитального строительства Дмитрия Тихонова, почти месячная просрочка по контракту связана с нехваткой на объекте рабочей силы и техники.
«Сейчас ведется оценка грунта, параллельно выполняется монолитное железобетонное бетонирование. Участок под полиэтиленом подготовлен под монолит. Общий процент готовности составляет 70%», — говорит Тихонов.
В свою очередь заместитель директора компании-субподрядчика «Мостдорстрой 70» Андрей Анушкин отмечает, что после обращения мэрии о добавлении техники объемы работ были увеличены. В настоящее время на объекте находится восемь единиц спецтранспорта. Среди причин несоблюдение сроков контракта Анушкин называет несовершенство проектно-сметной документации.
«С учётом того, что это аварийно-восстановительные работы, в процессе ремонта мы столкнулись с тем, что нам приходилось делать достаточно большой объем дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации. Складывалось так, что эти работы вызывали задержки последующих видов работ. Потоковый метод здесь применить невозможно, только последовательный», — говорит Анушкин.
Также он отметил, что из-за низких температур на улице ускорить работы по бетонированию дамбы невозможно: сначала в течение суток необходимо прогреть основание, а потом и забетонированные участки. При этом Анушкин утверждает, что все работы компания планирует завершит до 20 декабря 2024 года.
Мэр Томска Дмитрий Махиня подчеркнул важность данного объекта для города, поэтому мэрия готова продлить срок ремонта, чтобы не разрывать действующий контракт:
«Подрядчик работает, техника есть, люди есть, но, к сожалению, в график не укладывается, — сообщил Дмитрий Махиня после осмотра объекта. — Сейчас поставил жесткие условия подрядчику: договорились, что крайняя точка — 20 декабря. Объект критичен, объект должен быть сдан, поскольку мы не знаем, каким будет паводок в следующем году, но должны быть готовы. <...> С моей точки зрения, причина отставания графика — ненадлежащая организация работы».
По словам градоначальника, в случае несоблюдения договоренностей в отношении подрядчика будут применены штрафные санкции, вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков.
Напомним, что в апреле 2024 года во время паводка вышедшая из берегов река Томь разрушила дорогу под Коммунальным мостом, ведущую к Сенной Курье (бессточное длинное узкое озеро на левом берегу Томи) и двум садовым товариществам. После этого вода начала разрушать потоконаправляющую дамбу, а часть дороги решили разобрать, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды в Томи. Но так и не приступили к делу, так как уровень воды в Томи в районе областного центра начал снижаться.
На восстановление дамбы под Коммунальным мостом из городского бюджета власти выделили 39 миллионов рублей, подрядчиком стала калужская компания «ТСК».
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