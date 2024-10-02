Томичей приглашают на премьеру спектакля-перформанса об одном из первых авиаторов Харитоне Славороссове

2 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 26 сентября, в томском аэропорту состоится премьера мультимедийного спектакля-перформанса «Долететь до неба», посвященного одному из первых авиаторов России Харитону Славороссову.

Как уточняют создатели проекта, постановка станет своего рода нематериальным памятником человеку, чья яркая и трагическая жизнь была тесно связана с Томском.

— Пьесу для спектакля написал горячо любимый томичами бывший кавэенщик Вячеслав Гуливицкий, а значит юмор и глубокое содержание уже обеспечено. Музыку сочинил специально для спектакля композитор-современник Игорь Машуков, скажу сразу, что все 55 минут спектакля вы будете в напряжении! Схватывать, размышлять, чувствовать, вспоминать давно забытые аккорды души, сдерживать слезы и безудержно смеяться — вот та палитра эмоций, которую вы непременно используете всю, без остатка, — отметила куратор проекта, режиссер Алена Шафер.

В музыкальном оформлении спектакля использованы как традиционные инструменты, так и пилы, колеса, и даже крыло настоящего самолета, который был построен для проекта и станет главной декорацией спектакля. Он же станет одной большой фотозоной для всех пришедших.

Творческий замысел авторов проекта будут воплощать студенты Томского политехнического университета и обычные горожане, которых обучили актеры томских театров. Также в создании постановки приняли участие учащиеся и педагоги Томского музыкального колледжа им. Э. Денисова.

Премьера состоится 26 октября в 18.00 в томском аэропорту. Стоимость билетов от 1 500 до 2 500 рублей. Приобрести их можно здесь. Записаться на бесплатный трансфер до аэропорта можно по ссылке.

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Подробнее о том, как готовится спектакль-перформанс о Харитоне Славороссове, как прошла читка отрывков из пьесы, а также о семи фактах из жизни выдающегося летчика и инженера ХХ века читайте в наших материалах.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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