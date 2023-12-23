Исторические здания Красноярска попадут в новую книгу о городе

23 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа

Исторические здания Красноярска попадут в новую книгу о городе, которая готовится к выходу в сибирском издательстве «Макушин Медиа». В «Городское путешествие. Красноярск» войдут самые интересные истории, архитектура и достопримечательности старинного сибирского города.

«Здание типографии Кохановских, дом купеческой семьи Цукерманов, здание Общественного собрания, особняк Гадаловой, бывший костел — о Красноярске невозможно рассказать, не упомянув об этих памятниках архитектуры. Правда, изначальный список зданий, которые нам хотелось бы упомянуть в проекте, был неизмеримо длиннее. Надеемся, что рассказать о них нам удастся в последующих проектах», — рассказала «Томскому Обзору» автор и продюсер проекта Елена Фаткулина.

Новости о «Городском путешествии. Красноярск» можно узнавать в телеграм-канале издательства Макушин Медиа. После выхода книга будет продаваться на маркетплейсе OZON, в магазинчике при издательстве в Томске, а также в книжных и сувенирных магазинах Красноярска. Их список будет опубликован после выхода книги из печати.

Партнер проекта: НО РАО. Почитать подробнее о проектах компании в Красноярском крае можно в спецпроекте Томского Обзора 9 фактов об атомных городах

Информационные партнеры: РИА Томск, Томский Обзор

Если вы хотите стать партнером проекта — напишите в издательство.

Напомним, о старте работы над проектом команда проекта объявила на XV Красноярской ярмарке книжной культуры КРЯКК-2021. В том же году в издательстве вышла первая книга серии «Городское путешествие». Она рассказывала о старинном сибирском городе Томске и мальчике, который по-новому открыл для себя место, в котором живет. В 2022-2023 году серия продолжилась тематическими путеводителями по туристическим районам Томска.

Книжная серия «Городское путешествие» знакомит читателя с историей, архитектурой, природой и удивительными фактами из жизни разных точек на карте. В жанре городского сторителлинга она рассказывает об интересных местах, событиях, людях и любопытных деталях, незаметных взгляду стороннего наблюдателя. Инфографика, иллюстрации, факты внутри книг серии от издательства «Макушин Медиа» рассчитаны на читателей самого разного возраста.

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