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«Городское путешествие»: в Томске презентовали книжный проект «Макушин Медиа»

В Томске презентовали книжный краеведческий проект издательства «Макушин Медиа» и интернет-журнала «Томский Обзор». Первая книга серии «Городское путешествие» посвящена Томску, но работала над ней распределённая команда сразу из 4 городов.

На презентации в «Точке кипения Томск» автор и продюсер проекта, главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина рассказала, как возникла идея «Городского путешествия»:

— Первые проработки проекта начались еще в 2015 году, но вплотную мы занялись им только через несколько лет. Нам хотелось сделать такой книжный проект о Томске, которого еще не было. С короткими увлекательными текстами и разнообразными визуальными решениями — инфографикой и разными иллюстрациями. Интересный не только взрослым, но и школьникам. Что-то вроде наглядной краеведческой энциклопедии, причем не только по городу, но и по его окрестностям, которая была бы понятна и интересна и тем, кто здесь живет, и тем, кто не знаком с Томском.

Первый вариант проекта назывался «Почтовые сказки» и рассказывал о разных городах мира
Фото: Серафима Кузина

От начала работы над текстом до выхода из типографии прошло два года:

— К тому моменту, как я закончила собирать текст будущей книги, Константин Попов, новосибирский художник с томскими корнями, уже занялся иллюстрациями. Мы изначально хотели поработать с ним над этим проектом, зная увлеченность Кости историей и его отношение к Томску. В процессе стало понятно, что нам нужен еще один художник на проекте. Им стала томичка Екатерина Становенко. Инфографику для книги сделал известный дизайнер из Санкт-Петербурга Федор Шумилов. Он же готовил и макет издания. Диму Абрамова, когда-то уехавшего из Томска в Москву, а сейчас живущего в Братиславе и специализирующегося на эдьютейнменте, мы пригласили в команду, как эксперта, на этапе запуска предзаказа книги, — рассказала Елена.

Старт печати книги в типографии
Фото: Елена Фаткулина

После того, как было собрано 450 предварительных заказов будущих читателей на «Городское путешествие. Томск», тираж в 3 000 экземпляров отпечатали в московской типографии Printleto. В конце апреля 2021 года книга была доставлена в Томск. Тогда же стартовала раздача предзаказов. Среди заказчиков книги — читатели из Томска и других городов и даже стран. «Городское путешествие» отправилось в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самару, Сочи, Калининград, Уфу, Кемерово, Краснодар, Тюмень, Южно-Сахалинск, Славянск-на-Кубани, а также Германию, Польшу и Словакию. Сейчас книгу можно купить в нескольких магазинах Томска и Москвы, а также непосредственно в издательстве.

Также на презентации художник Константин Попов на примере одного из самых ярких элементов издания — большой карты Томска, рассказал, как создаются исторические иллюстрации. По его словам, визуальный стиль книги «рождался в долгих спорах» — и немалую роль в этом процессе сыграл юмор, который помог интегрировать эмблемы, различные обозначения и городские легенды в топологию карты-иллюстрации.

Константин Попов рассказывает о подготовке иллюстрации с картой Томска
Фото: Серафима Кузина

Инфографер Федор Шумилов в своем выступлении упомянул о нескольких великих книгах, части которых, «как генетический код, встроены в „Городское путешествие. Томск“». Среди них знаменитая карта из «Острова сокровищ», книга-инструкция тамплиеров из фильма об Индиане Джонсе, и даже «гипертекстовый» «Хазарский словарь» Павича, который можно читать в любом направлении и с любого места.

— Наша книга — это не только текст. Это иллюстрации — цветные, черно-белые, инфографика. Для меня было очень важно сохранить все вместе, чтобы иллюстраторы стали полноправными авторами этой книги. Мне кажется, это удалось, — отметил Федор Шумилов.

Федор Шумилов
Фото: Серафима Кузина

Дмитрий Абрамов, куратор образовательных проектов, организатор PechaKucha Night Moscow и CreativeMornings, отметил:

— На мой взгляд, один из серьезных плюсов проекта — это то, что он нацелен сразу на две аудитории — детей и взрослых. Книга позволяет людям разного возраста посмотреть на город, в котором они живут и поговорить об этом. В ней хорошо воплощен термин «сторителлинг», потому что авторы проекта использовали современные подходы, язык, визуальные решения. А еще, учитывая, нынешнюю ситуацию, когда возрос спрос на внутренний туризм, абсолютно нормальная ситуация, что у горожан повышается интерес к своему городу. Эта книга, как один из форматов, позволяет ближе познакомиться с тем, что нас окружает.

Дмитрий Абрамов
Фото: Серафима Кузина

В презентации «Городского путешествия» принял участие и.о. мэра Томска Михаил Ратнер:

— Книга очень необычная, с выдумкой, сделана по-томски, с изюминкой — по форме и содержанию. — В ней много удивительных фактов, историй, лиц. Убежден, что Томск — это тот город, который призван удивлять. Он точно не для равнодушных людей. Уверен, что это издание станет раритетным, — сказал Михаил Ратнер.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер
Фото: Серафима Кузина

На стадии производства проект поддержали партнеры — НО РАО. Директор департамента по связям с общественностью и СМИ ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев отметил, что опыт просветительского сотрудничества подобного рода оказался интересным для оператора.

Декан высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников
Фото: Серафима Кузина

— Книга получилась очень-очень быстро и очень-очень живой. В последнее время все говорят про цифровые истории, что бумага, мол, умерла. Но, мне кажется, эта книга как раз доказывает, что все совсем не так. Это издание — такая вещь, которая обязательно должна быть у каждого, которая стоит на книжной полке и воспитывает, что-то рассказывает тебе о себе самом. Ты можешь выйти и вместе с этой книгой начать путешествие по городу, по его истории. Сейчас много говорят о будущем Томска, но без установки на прошлое и настоящее, без такого взгляда никакого движения дальше не получится. Мне кажется, что команда проекта «Городское путешествие. Томск» сделала очень большое дело. И теперь его будет продолжать сама книга — она будет жить уже сама по себе, — подчеркнул декан высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников, выступая на презентации.

На презентации книги «Городское путешествие. Томск»
Фото: Серафима Кузина

А директор музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова отметила важность появления книги о городе, рассчитанной на молодую аудиторию.

Директор музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова
Фото: Серафима Кузина

«Городское путешествие. Томск» — проект издательства Макушин медиа и интернет-издание «Томский Обзор». Она знакомит читателя с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Книгу можно приобрести в нескольких точках города — в офисе интернет-издания «Томский Обзор» (пер. Совпартшкольный. 3, 3 этаж, офис 304), в музее «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30), книжном магазине «Догма 80» (пр-т Ленина, 85а, офис 4) и лавке сувениров Первого музея славянской мифологии (ул. Загорная, 12). За новостями проекта можно следить в инстаграме.

Книга «Городское путешествие. Томск»
Фото: Елена Фаткулина

Летом 2021 года команда проекта планирует перевести книгу в электронный формат в приложение «Краевед Макушин» на платформе Android.

— Мы надеемся, что «Городское путешествие» вырастет в большой проект, серию книг по другим городам Сибири и России с сопутствующим фестивалем и другими событиями, — сказала Елена Фаткулина.

Определиться со следующим городом серии в Макушин Медиа обещают осенью 2021 года.

Текст: Анна Мацковская

Фото: Серафима Кузина

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