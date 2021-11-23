Новая книга серии «Городское путешествие» расскажет о Красноярске
Издательство «Макушин Медиа» продолжит выпуск серии «Городское путешествие» книгой о Красноярске. Об этом команда проекта рассказала на XV Красноярской ярмарке книжной культуры КРЯКК-2021.
Для «Городского путешествия. Красноярск» уже завершена одна из центральных иллюстраций. Это карта центра города, каким он был более ста лет назад. Подобные иллюстрации планируется готовить и к остальным выпускам проекта.
Первая книга серии вышла весной этого года в издательстве, основанном командой интернет-журнала «Томский Обзор». Она рассказывает о старинном сибирском городе Томске и мальчике 10 лет, который по-новому открыл для себя место, в котором живет.
«Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел нас к издательской деятельности. И если для городского издания логично концентрировать усилия на том месте, в котором оно работает, то для издательства как раз естественна обратная ситуация — мы хотим расширять аудиторию читателей наших книг», — рассказала руководитель «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.
Все книги серии будут сохранять формат «нон-фикшн в обертке из фикшн», когда в центре повествования оказываются герои, попадающие в разные ситуации путешествия по городу.
«К работе над проектами по городам мы планируем обязательно привлекать непосредственно их жителей, людей, которые будут выступать, своего рода, проводниками по тем или иным отдельными темам», — отметила Елена Фаткулина.
Книжная серия «Городское путешествие» знакомит читателя с историей, архитектурой, природой и удивительными фактами из жизни разных точек на карте. В жанре городского сторителлинга она рассказывает об интересных местах, событиях, людях и любопытных деталях, незаметных взгляду стороннего наблюдателя. Инфографика, иллюстрации, факты внутри книг серии от издательства «Макушин Медиа» рассчитаны на читателей самого разного возраста.
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