Новая книга серии «Городское путешествие» расскажет о Красноярске

23 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Карта Красноярска, созданная для серии «Городское путешествие», автор — Константин Попов

Издательство «Макушин Медиа» продолжит выпуск серии «Городское путешествие» книгой о Красноярске. Об этом команда проекта рассказала на XV Красноярской ярмарке книжной культуры КРЯКК-2021.

Для «Городского путешествия. Красноярск» уже завершена одна из центральных иллюстраций. Это карта центра города, каким он был более ста лет назад. Подобные иллюстрации планируется готовить и к остальным выпускам проекта.

Первая книга серии вышла весной этого года в издательстве, основанном командой интернет-журнала «Томский Обзор». Она рассказывает о старинном сибирском городе Томске и мальчике 10 лет, который по-новому открыл для себя место, в котором живет.

Карта исторических районов Томска, вошедшая в книгу «Городское путешествие. Томск». Автор — Константин Попов Томский Обзор

«Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел нас к издательской деятельности. И если для городского издания логично концентрировать усилия на том месте, в котором оно работает, то для издательства как раз естественна обратная ситуация — мы хотим расширять аудиторию читателей наших книг», — рассказала руководитель «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Все книги серии будут сохранять формат «нон-фикшн в обертке из фикшн», когда в центре повествования оказываются герои, попадающие в разные ситуации путешествия по городу.

Фото: Серафима Кузина

«К работе над проектами по городам мы планируем обязательно привлекать непосредственно их жителей, людей, которые будут выступать, своего рода, проводниками по тем или иным отдельными темам», — отметила Елена Фаткулина.

Книжная серия «Городское путешествие» знакомит читателя с историей, архитектурой, природой и удивительными фактами из жизни разных точек на карте. В жанре городского сторителлинга она рассказывает об интересных местах, событиях, людях и любопытных деталях, незаметных взгляду стороннего наблюдателя. Инфографика, иллюстрации, факты внутри книг серии от издательства «Макушин Медиа» рассчитаны на читателей самого разного возраста.

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