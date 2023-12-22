Книга «Городское путешествие. Красноярск»: ГЭС, «почтовые ящики» и «стройки века»

22 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа

Книга «Городское путешествие. Красноярск» готовится к выходу в сибирском издательстве «Макушин Медиа». Проект будет посвящен достопримечательностям не только старинного сибирского города, но и всего Красноярского края.

«Столбы, Енисей, Мана, Ергаки — все эти названия притягивают как магнитом, даже если ты не походный человек и привык рассказывать исключительно о городах. Но в краеведении невозможно рассказывать только о природе или архитектуре и обойти вниманием, например, промышленные истории. Взять ту же Красноярскую ГЭС — это одна из крупнейших гидроэлектростанций в мире, гигантский проект», — рассказывает продюсер издательства Василина Фаткулина.

Красноярская ГЭС. Иллюстрация для книги «Городское путешествие. Красноярск» Иллюстрация: Константин Попов

«В истории практически любого российского города или региона не избежать рассказов о советском периоде: индустриализация, „ударные комсомольские стройки“, быт советской эпохи — все это интересует нас сегодня так же, как и устройство дореволюционной империи. Транссиб, Дивногорск, закрытый Железногорск с его ГХК и строящейся ПИЛ от НО РАО — все это безусловные точки интереса, которые хочется зафиксировать» — говорит Василина. — «В „Томском Обзоре“, издании, из которого выделилось в 2021 году „Макушин Медиа“, мы всегда много писали (и продолжаем писать) не только о сибирских городах, но и о сибирской промышленности. Здесь много и интересных сюжетов, и удивительных персонажей, поэтому мы сразу решили не ограничиваться привычными рамками туристических гидов, и развивать „Городское путешествие“, как мультиформатную серию».

Выход книги о Красноярске в серии «Городское путешествие» запланирован на 2024 год.

За новостями проекта можно следить в телеграм-канале издательства Макушин Медиа. После выхода книга будет продаваться на маркетплейсе OZON, в магазинчике при издательстве в Томске, а также в книжных и сувенирных магазинах Красноярска. Их список будет опубликован после выхода книги из печати.

Партнер проекта: НО РАО. Почитать подробнее о проектах компании в Красноярском крае можно в спецпроекте Томского Обзора 9 фактов об атомных городах

Информационные партнеры: РИА Томск, Томский Обзор

Если вы хотите стать партнером проекта — напишите в издательство.

Напомним, о старте работы над проектом команда проекта объявила на XV Красноярской ярмарке книжной культуры КРЯКК-2021. В том же году в издательстве вышла первая книга серии «Городское путешествие». Она рассказывала о старинном сибирском городе Томске и мальчике, который по-новому открыл для себя место, в котором живет. В 2022–2023 году серия продолжилась тематическими путеводителями по туристическим районам Томска.

Книжная серия «Городское путешествие» знакомит читателя с историей, архитектурой, природой и удивительными фактами из жизни разных точек на карте. В жанре городского сторителлинга она рассказывает об интересных местах, событиях, людях и любопытных деталях, незаметных взгляду стороннего наблюдателя. Инфографика, иллюстрации, факты внутри книг серии от издательства «Макушин Медиа» рассчитаны на читателей самого разного возраста.

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