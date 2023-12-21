В издательстве «Макушин Медиа» готовится выпуск книги «Городское путешествие. Красноярск»

21 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа

В издательстве «Макушин Медиа» готовится выпуск новой книги «Городское путешествие. Красноярск». Она отправится в печать в 2024 году и будет посвящена архитектуре, истории и самым интересным достопримечательностям старинного сибирского города.

«Красноярск — потрясающе интересный город, мы просто влюбились в него, когда попали сюда несколько лет назад. И сразу решили делать очередной книжный проект нашего издательства именно про него. Когда начинаешь планировать, очень сложно отбирать локации и истории, которые попадут в финальный вариант — хочется рассказать обо всем интересном сразу. А когда город окружает еще и не менее интересный Красноярский край с его природными красотами, гигантскими объектами вроде ГЭС или местами с интересной историей вроде Дивногорска или Железногорска, становится еще сложнее. Тем не менее, отбор сделан, работа по проекту близится к завершению — только иллюстраций для проекта у нас отрисовано более 60!», — сообщила «Томскому Обзору» автор и продюсер проекта Елена Фаткулина.

За новостями проекта можно следить в телеграм-канале издательства Макушин Медиа. После выхода книга будет продаваться на маркетплейсе OZON, в магазинчике при издательстве в Томске, а также в книжных и сувенирных магазинах Красноярска. Их список будет опубликован после выхода книги из печати.

Партнер проекта: НО РАО. Почитать подробнее о проектах компании в Красноярском крае можно в спецпроекте Томского Обзора 9 фактов об атомных городах

Информационные партнеры: РИА Томск, Томский Обзор

Если вы хотите стать партнером проекта — напишите в издательство.

Напомним, о старте работы над проектом команда проекта объявила на XV Красноярской ярмарке книжной культуры КРЯКК-2021. В том же году в издательстве вышла первая книга серии «Городское путешествие». Она рассказывала о старинном сибирском городе Томске и мальчике, который по-новому открыл для себя место, в котором живет. В 2022-2023 году серия продолжилась тематическими путеводителями по туристическим районам Томска.

Книжная серия «Городское путешествие» знакомит читателя с историей, архитектурой, природой и удивительными фактами из жизни разных точек на карте. В жанре городского сторителлинга она рассказывает об интересных местах, событиях, людях и любопытных деталях, незаметных взгляду стороннего наблюдателя. Инфографика, иллюстрации, факты внутри книг серии от издательства «Макушин Медиа» рассчитаны на читателей самого разного возраста.

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