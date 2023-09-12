Томский ТЮЗ откроет новый театральный сезон на сцене Облсовпрофа

В пятницу, 22 сентября Томский театр юного зрителя откроет юбилейный 45-й сезон на сцене ДК Областного совета профсоюзов. Зрители увидят новую постановку режиссера Ивана Пачина «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова.

Как уточняет пресс-служба театра, показ спектакля состоится 22 и 23 сентября. Картина расскажет о мечтательном парне Александре Адуеве, который, как и тысячи других, хочет переехать в большой город, найти там сумасшедшую любовь и дело всей жизни.

«Кто-то придет на наш спектакль, задумав переезд, и в кармане у него будет лежать билет на самолет в другой город. А кто-то из зрителей, наоборот, незадолго до нашей премьеры приедет в Томск учиться… Все истории, которые мы сегодня проживаем, были прожиты тысячи раз и описаны большими писателями. Если мы будем к ним обращаться, они смогут нас успокоить. Мы поймем — мучения, которые мы сейчас переживаем из-за того, что уезжаем из Томска или приехали в него из глубинки, из-за того, что мы идеалисты или не идеалисты, кто-то уже проходил до нас. От этого можно почувствовать лёгкость и силу. Мы все находимся в едином поле переживаний. Никто из нас не знает, каким будет завтрашний день. Но мы можем верить, что он будет хорошим», — говорит режиссёр спектакля Иван Пачин.

Кроме него, над спектаклем работали автор инсценировки Полина Коротыч, художник Ольга Галицкая, художник по свету Павел Бабин, иллюстратор Аня Леонова, которая сотрудничает с книжными издательствами, в том числе с партнёром Томского ТЮЗа — издательством «Самокат».

Торжественное открытие 45 театрального сезона начнется в 18:30 в художественной галерее Облсовпрофа по адресу пр. Ленина, 55. Перед спектаклем гостей ждет музыкальная программа от томского гитариста Андрея Косолапова. Здесь же будет представлена работа молодого художника Матвея Фатеева.

Затем в 19:00 начнется спектакль «Обыкновенная история». Организаторы подчеркивают, что после несколько показов постановка будет перенесена на большую сцену ТЮЗа, где сейчас завершается ремонт.

Напомним, что крыша и большая сцена томского ТЮЗа серьезно пострадали от пожаров, случившихся в феврале и октябре 2021 года. Из-за этого часть театральных постановок была перенесена на другие городские площадки, в том числе в Театр драмы, ДК «Авангард» и Облсовпроф. На закрытии прошлого сезона директор театра Андрей Сидоров сообщил журналистам, что ремонт ТЮЗа осуществляется с апреля 2023 года компанией «СКИТ-93». Его планируют завершить до 1 декабря.

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