Пожар в томском ТЮЗе ликвидирован
20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Пожарные ликвидировали открытое горение в томском Театре юного зрителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В 15.14 пожар в ТЮЗе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Напомним, сообщение о возгорании в ТЮЗе поступило в 11.01. К приезду первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра эвакуировался 21 человек, еще 4 вывели пожарные.
Возгорание было локализовано к 14.14 на площади 200 кв.метров.
Пострадавших нет. На месте работали 20 единиц техники и 75 человек.
Ранее сообщалось, что, связи с пожаром, ТЮЗ отменил ближайшие спектакли.
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