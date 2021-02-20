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Пожар в томском ТЮЗе ликвидирован

Происшествия, Томские новости, пожар огонь горит загорелись сводка просишествий Пожар в томском ТЮЗе ликвидирован

Пожарные ликвидировали открытое горение в томском Театре юного зрителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 15.14 пожар в ТЮЗе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о возгорании в ТЮЗе поступило в 11.01. К приезду первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра эвакуировался 21 человек, еще 4 вывели пожарные.

Возгорание было локализовано к 14.14 на площади 200 кв.метров.

Пострадавших нет. На месте работали 20 единиц техники и 75 человек.

Ранее сообщалось, что, связи с пожаром, ТЮЗ отменил ближайшие спектакли.

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