Томский ТЮЗ отменил ближайшие спектакли

20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Ближайшие спектакли томского Театра юного зрителя, где сегодня произошел пожар, отменяются, сообщили в группе учреждения ВКонтакте.

В сообщении отмечается, что вернуть билеты, купленные онлайн, можно через сайт ТЮЗа. Подробности о билетах, приобретенных в кассе, появятся позже.

Напомним, сообщение о возгорании в здании ТЮЗа поступило сегодня в 11.01. По предварительным данным, пострадавших нет. Горит кровля здания. Предварительная площадь горения - 1 500 кв.метров.

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