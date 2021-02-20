В Томске горит здание Театра юного зрителя

20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В здании томского Театра юного зрителя (пер.Нахановича, 4) произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11.01.

«С чердака идет дым. Горит кровля. Предварительная площадь горения 1 500 кв.метров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 19 единиц От МЧС России на месте работают 19 единиц техники и около 70 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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