Ремонт томского ТЮЗа планируют завершить до 1 декабря

7 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Большой зал и крышу Томского театра юного зрителя (ТЮЗ), пострадавшие вследствие пожаров, планируют отремонтировать до 1 декабря 2023 года. Как сообщает директор театра Андрей Сидоров, сейчас работы проведены на 65%.

«На текущий момент на половину завершены кровельные работы. Ремонт идет поэтапно. Сейчас проходят подготовительные работы для отделки стен. В зрительном зале уже стоят строительные леса, — рассказывает Сидоров. — Завершится работы должны к концу этого года. Сроки будут зависеть от сроков поставки материала, но ориентировочно 1 декабря».

Дыры на потолке, которые образовались в результате пожара, уже заделаны Фото: Серафима Кузина

Сейчас в зрительном зале идет установка строительных лесов для отделки стен Фото: Серафима Кузина

Он добавил, что ремонт здания Томского ТЮЗа осуществляется с апреля 2023 года компанией «СКИТ-93». В рамках этой работы дыры в потолке уже ликвидированы, внутри восстанавливается лепнина, пострадавшая при тушении, также планируется замена утеплителя и паркета, установка новых батарей, специальных удобных кресел для самых маленьких зрителей и нового звукового оборудования:

Восстановленная лепнина Фото: Серафима Кузина

«Старое световое и звуковое оборудование мы демонтировали. Сейчас на сцене ничего нет, все оборудование находится в фойе театра. Но потом оно будет возращено на сцену, и звук в корне должен измениться, так как на выделенные средства мы приобрели новое звуковое оборудование на 10 млн рублей. Его уже протестировали и оно готово к установке», — подчеркивает директор театра.

После завершения ремонта все световое и звуковое оборудование на сцене будет возращено Фото: Серафима Кузина

По его словам, на проведение ремонта в рамках нацпроекта «Культура» выделено 48 млн рублей, до этого на проектно-сметную документацию было затрачено около 2 млн рублей из областного бюджета. Также, он отмечает, что в 2025 году ожидается капитальный ремонт ТЮЗа. На сегодняшний день идет работа над проектно-сметной документацией, на которую выделено порядка 7 млн рублей. Она должна быть готова к 25 сентября 2023 года.

Первые спектакли в отремонтированном ТЮЗе планируют провести в середине декабря Фото: Серафима Кузина

Напомним, помещение Томского театра юного зрителя построено в 1915 году. С середины 1930-х годов здание функционирует как театр, а уже с 1980-го здесь расположился ТЮЗ. В феврале и октябре 2021 года его крыша и большая сцена серьезно пострадали от пожара, из-за чего часть театральных постановок была перенесена на другие городские площадки, в том числе в Театр драмы, ДК «Авангард» и Облсовпроф.

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