В здании томского ТЮЗа произошел пожар, один человек пострадал
7 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Сегодня, 7 октября, в Томске произошел пожар в Театре юного зрителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 20.29. В результате в одном из помещений на 3 этаже в щитовой обгорела проводка. Площадь пожара составила 2 кв. метра.
Также в результате пожара пострадал 51-летний мужчина. Он получил ожоги конечностей и был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.
В сообщении отмечается, что во время пожара театр не работал.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: Владимир Дударев
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