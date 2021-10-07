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В здании томского ТЮЗа произошел пожар, один человек пострадал

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Сегодня, 7 октября, в Томске произошел пожар в Театре юного зрителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20.29. В результате в одном из помещений на 3 этаже в щитовой обгорела проводка. Площадь пожара составила 2 кв. метра.

Также в результате пожара пострадал 51-летний мужчина. Он получил ожоги конечностей и был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.

В сообщении отмечается, что во время пожара театр не работал.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: Владимир Дударев

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