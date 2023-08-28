Проект границ исторического поселения Томска требует существенной доработки — администрация Томска

28 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Находящийся на утверждении в Министерстве культуры проект границ исторического поселения федерального значения «Город Томск» содержит как «излишне жесткие», так и «невыполнимые требования», а также «много противоречий». Об этом на прошедшем сегодня, 28 августа, заседании профильной комиссии гордумы сообщил начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

Докладчик отметил, что проект требует существенной доработки, но администрация «не за то, чтобы застраивать исторический центр». По мнению Сергея Чикова, принятие проекта в текущей редакции может парализовать работы по благоустройству города и «компрометирует саму тему с поселением федерального значения».

— Был на две трети готовый проект, который представлял компромисс сохранения и развития исторической части города. Материалы были направлены разработчику, но диалог наладить не удалось, несмотря на прикладываемые усилия, — отметил Сергей Чиков. — Кто писал регламенты — неизвестно. Документ сделан на основе материалов рабочей группы, взяты только границы, при этом ограничения по высоте и перечень ЦГФО были переработаны. Они были предложены и согласованы рабочей группой.

По словам Чикова, в итоговой редакции добавлены новые требования, часть которых дублирует, а часть противоречит утвержденным действующим законодательством регламентам. При этом в ряде случаев правила «потеряли внутреннюю логику и превратились в не очень связанный между собой набор требований и рекомендаций».

— Предыдущая редакция в отношении драмтеатра и Белого дома — комбинированная зона с регламентами Р4-Р7 для объектов капитального строительства. Ограничения по высоте 15-18 метров. В актуальной редакции это зеленые насаждения общего пользования — городские парки, скверы, бульвары, ограничения по высоте не более 6 метров до карниза и 9 метров до конька, — отметил Сергей Чиков. — Прибрежная территория Томи и Ушайки, где планировалось устройство набережной, прогулочных зон — отнесены к зоне запрещающих превышение грунта, исключающих любые мероприятия по защите от паводков.

Также глава департамента привел примеры обратных крайностей, когда проект границ исторического поселения вводит слишком мягкие требования.

— Например, фрагментарная деревянная застройка на пр. Кирова. Действующий проект зон охраны предусматривает режим сохранения регенерации исторический среды. Рабочей группой предусмотрено привести регламент в соответствие с проектом зон охраны, сделать зону Р7, допускающей строительство с высотой до 17 метров. При этом исключается формирование земельных участков площадью менее 2 600 кв. метров. Очевидно, что такая площадь участков избыточная и не дает возможности нормальной хозяйственной деятельности этих объектов, и в плане строительства тоже большой вопрос, — уточнил Серегй Чиков. — Запрещено использование железобетонных конструкций, закладывание фундамента более 1 метра. На Пушкина такая технология была использована. В целом, [ограничение] использования бетона вызывает большие вопросы.

Также глава департамента подчеркнул, что замечания департамента были направлены в администрацию Томской области, которая должна была передать их в Минкульт. Кроме того, с представителями Министерства была достигнута договоренность с федеральным органом, согласно которой департамент известят о направлении проекта на общественную экспертизу. Однако соответствующей информации от них не поступило.

— Я узнал о том, что экспертиза прошла, только из телеграм-канала томского ВООПиК, — уточнил Сергей Чиков.

Среди докладчиков была заявлена председатель регионального комитета по охране культурного наследия Елена Перетягина, но на заседание она не явилась (как и другие официальные представители комитета).

В свою очередь, часть депутатов отметили, что документ необходимо принять и в последующем доработать при активном содействии Минкульта в случае возникновения вопросов при ситуациях на конкретном объекте.

По итогам заседания члены комиссии решили направить в администрацию Томской области запрос о получении в установленный срок замечаний по проекту границ исторического поселения от городских властей. Кроме того, они проголосовали за обращение в Министерство культуры с уточнением о состоянии документа.

Ранее сообщалось, что городская администрация направляла свои замечания по проекту постановления Минкульта об исторических границах в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области в срок, установленный для внесения предложений и поправок.

Напомним, Министерство культуры РФ признало проект границ исторического поселения Томска согласованным, так как в установленный законом срок от местных властей не поступали правки в этот документ.

До этого Томский государственный архитектурно-строительный университет заключил контракт с областными властями на проведение оценки объектов культурного наследия региона.

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, подробнее читайте в материалах «Томского Обзора».

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