Проект границ исторического поселения Томска согласован

16 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Министерство культуры РФ признало проект границ исторического поселения Томска согласованным, так как в установленный законом срок от местных властей не поступали правки в этот документ. Об этом госорган сообщил в ответе на официальный запрос РИА Томск.

«На основании проекта (границ исторического поселения Томска) подготовлен соответствующий проект приказа Минкультуры России. Конкретных предложений от томских властей к проекту приказа в запрашиваемый период не поступало (октябрь 2022 год — май 2023 год)», — сказано в ответе на запрос.

Из документов, отправленных Минкультом вместе с ответом на запрос, следует, что проект в текущем варианте был предоставлен томским властям 11 ноября 2022 года с просьбой «согласовать в возможно короткий срок». Уточняется также, что замгубернатора по строительству и инфраструктуре Николай Руппель обращался в министерство с уведомлениями о необходимости продлить срок рассмотрения проекта границ исторического поселения. Соответствующе запросы были отправлены 16 ноября 2022 года и 11 января 2023 года.

«В целях неукоснительного и скорейшего исполнения поручения президента РФ… просим сообщить о результатах рассмотрения проекта в срок до 31 марта 2023 года. В случае, если результаты рассмотрения проекта приказа не будут направлены в Минкультуры России в обозначенный срок, проект приказа будет считаться согласованным», — уведомлял Минкульт администрацию Томской области 14 марта 2023 года.

Таким образом, без новых правок от томских властей проект границ исторического поселения был признан Минкультом согласованным.

Напомним, ранее Томский государственный архитектурно-строительный университет заключил контракт с областными властями на проведение оценки объектов культурного наследия региона.

В 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, подробнее читайте в материалах «Томского Обзора».

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