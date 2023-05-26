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ТГАСУ обследует ценность объектов культурного наследия в Томской области

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Томский государственный архитектурно-строительный университет выступит подрядчиком при обследовании ценности объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов в Томской области.

«Результаты обследования необходимы для работы с предметом охраны, входящим в проект границ исторического поселения», — приводит слова председателя комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной пресс-служба обладминистрации.

По данным сайта госзакупок, работы должны быть закончены до 25 сентября 2023 года. Стоимость контракта составляет 3 млн рублей. В его рамках подрядчик обязуется провести анализ историко-культурной ценности объектов, расположенных на территории Томска и Томской области, и выдать соответствующее заключение.

Согласно техническому заданию, ТГАСУ проведет анализ существующих отечественных методик определения историко-культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, чтобы определить целесообразность их применения на территории Томска и Томской области. Подрядчику предстоит оценить более тысячи объектов.

Кроме того, согласно договору, исполнитель должен разработать автоматизированную информационную систему с набором электронных макетов, привязанных к методике определения историко-культурной ценности. Таким образом будет сформирована объёмная база данных, необходимая для дальнейшего расширения и применения при мониторинге состояния исторически ценных градоформирующих объектов. Предполагается, что в системе у каждого из них будет указана ценностная характеристика и степень сохранности, приведенные в целочисленные значения».

История с границами исторического поселения в Томске началась еще в феврале 1990 года, но актуализировалась в 2016 году. Ознакомиться с историей вопроса можно в материалах «Томского Обзора».

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