Власти Томска отправляли замечания по проекту границ исторического поселения — мэрия

23 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

Городская администрация направляла свои замечания по проекту постановления Минкульта об исторических границах в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области в срок, установленный для внесения предложений и поправок. Об этом говорится в ответе мэрии на запрос редакции «Томского Обзора».

«Насколько нам известно, это было сделано», — отметили в сообщении.

«Томский Обзор» также направил запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области о наличии и содержании направленных в Минкульт уточнений. На момент публикации материала ответ не поступал.

Проект поступил в горадминистрацию в октябре 2022 года. Изучившие его специалисты профильного департамента отмечают, что в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, формирующих историко-архитектурную среду, включены здания, которые к таковым не относятся, внешний облик которых утрачен, либо которые являются малоценными.

В сообщении уточняется, что проект также предполагает ужесточение требований к территории исторического поселения и «в значительной степени оторван от реальной градостроительной ситуации Томска». В частности, проигнорированы как перспективы развития центральной части города, так и реальные условия, в которых ведется работа по сохранению исторической застройки.

«В силу чрезмерных ограничений, накладываемых не только на новое строительство, но и на мероприятия по реконструкции и даже капитальному ремонту объектов капитального строительства и дорожно-транспортной инфраструктуры, развитию инженерной инфраструктуры города, благоустройству, могут быть созданы условия для деградации исторического центра города, кроме того это сделает невозможной реализацию ряда перспективных проектов, запланированных на ближайшие годы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ признало проект границ исторического поселения Томска согласованным, так как в установленный законом срок от местных властей не поступали правки в этот документ.

Напомним, ранее Томский государственный архитектурно-строительный университет заключил контракт с областными властями на проведение оценки объектов культурного наследия региона.

В 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, подробнее читайте в материалах «Томского Обзора».

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