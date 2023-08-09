Михаил Ратнер принял решение не участвовать в выборах мэра Томска

9 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер не будет подавать документы для участия в конкурсе на должность градоначальника, сообщает «РИА-Томск».

«У меня было время, чтобы все обдумать. Решение я принял. Документы на конкурсную комиссию по избранию мэра, которые должны состояться в сентябре, я подавать не буду. В этом забеге, в этом раунде я принимать участие не буду», — сказал Ратнер.

Он подчеркнул, что в основу этого решения легло убеждение, что областные и городские власти должны работать вместе.

«Любое муниципальное образование, в частности Томск, не может работать и развиваться без областного центра. Бюджетные реалии таковы, что везде нужно содействие, поддержка... Мы знаем немало случаев, когда этого взаимодействия нет. Даже новая история Томска знает случаи, когда мэр и губернатор не взаимодействуют друг с другом, а в результате страдают томичи. Позицию губернатора мы все услышали, поэтому в интересах города я в этих выборах принимать участие не буду», — отметил Ратнер.

И.о. мэра добавил, что все проекты этого сезона — ремонт дорог и школ, благоустройство и прочее — будут выполнены командой мэрии до конца.

«Пока не выполню всех обязательств, которые я брал перед подрядчиками, пока подрядчики не выполнят качественно свою работу, я ответственности с себя не сниму. Это же я сказал своей команде неделю назад: все проекты надо завершить до конца... Горизонт планирования сейчас у всех не очень длинный. О своих планах я еще не думал. Точно буду жить, работать и стараться приносить пользу. Могу сказать, что в Омск я точно не собираюсь переезжать», — сообщил Ратнер.

Напомним, что мэра в Томске теперь избирают не жители, а депутаты гордумы из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Первый конкурс, проходивший в апреле 2023 года, не состоялся, повторный пройдет 22 августа. Первым документы подал чиновник из Омска Дмитрий Махиня, получивший публичную поддержку губернатора, вторым — экс-чиновник Томского района Александр Вульф. Выборы мэра назначены на 5 сентября.

Как сообщалось ранее, Ратнер в мэрии Томска работает с 2003 года. Прошел путь от специалиста финансово-экономического комитета департамента недвижимости до заместителя начальника, а затем и начальника департамента недвижимости администрации Томска. В 2017 году назначен заместителем мэра по экономическому развитию и инновациям. С ноября 2020-го исполняет обязанности мэра. Принимал участие в первом конкурсе на должность мэра Томска, но снял свою кандидатуру после самоотвода единственного конкурента — Максима Лучшева.

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