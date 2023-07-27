Заммэра Омска выдвинул свою кандидатуру в мэры Томска

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Заместитель мэра Омска Дмитрий Махиня подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в мэры Томска. Его решение поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Для меня это глубоко продуманное решение. Чувствую в себе силы, знания, энергию, чтобы возглавить город. Для меня это честь, вызов и большая ответственность — перед томичами и губернатором, — подчеркнул Дмитрий Махиня после встречи с главой региона. — Моя задача — сформировать сильную команду управления, чтобы навести порядок в городском хозяйстве, привлекать инвестиции, работать с бизнесом. Вместе с губернатором и томичами нам нужно переосмыслить стратегию развития города».

Дмитрий Махиня родился 3 сентября 1982 года в Северо-Казахстанской области. В 2005 году с отличием окончил Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского по специальности «юрист». Трудовую деятельность начал специалистом отдела материально-технического обеспечения управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области. В 2005–2006 годах — помощник прокурора Знаменского района в прокуратуре Омской области. С 2006-го по 2019-й прошел путь от главного специалиста до руководителя департамента Министерства имущественных отношений Омской области. С 2019-го — заместитель мэра Омска — директор департамента имущественных отношений. Женат.

Напомним, осенью 2022 года прямые выборы мэра Томска были заменены конкурсной процедурой. На 15 марта марта 2023 года был назначен конкурс по отбору кандидатов. Документы на него подали депутат облдумы Максим Лучшев, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

Городские депутаты, заслушав программы кандидатов, выбрали в качестве претендентов на пост мэра Лучшева и Ратнера. Планировалось, что 11 апреля в ходе тайного голосования депутаты выберут одного из них, но оба сняли свои кандидатуры — выборы были признаны несостоявшимися. Повторные выборы назначены на 5 сентября.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

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