Повторные выборы мэра Томска пройдут 5 сентября

6 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Депутаты думы Томска на очередном собрании во вторник назначили на сентябрь повторные выборы мэра города, так как оба претендента сняли свои кандидатуры, сообщает агентство «Интерфакс-Сирбирь» со ссылкой на собственного корреспондента с собрания.

«Заседание конкурсной комиссии (по отбору кандидатов — прим.ред.) предлагается назначить на 22 августа (...) выборы — на 5 сентября», — сказал заместитель председателя постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам гордумы Юрий Ворошилин.

Как сообщалось, осенью 2022 года прямые выборы мэра Томска были заменены конкурсной процедурой.

На 15 марта был назначен конкурс по отбору кандидатов. Документы на него подали депутат облдумы Максим Лучшев, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

Городские депутаты, заслушав программы кандидатов, выбрали в качестве претендентов на пост мэра Лучшева и Ратнера. Планировалось, что 11 апреля в ходе тайного голосования депутаты выберут одного из них, но оба сняли свои кандидатуры — выборы были признаны несостоявшимися.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

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