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Действующий и.о. мэра Томска вслед за конкурентом снял свою кандидатуру с выборов

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Кандидат на кресло мэра Томска, и.о. главы города Михаил Ратнер, снял свою кандидатуру с первых выборов мэра по конкурсу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания парламента.

«Наш город нескучный и сегодняшняя ситуация — яркое тому подтверждение. Я бы никогда не подал документы на этот конкурс, если бы не считал, что могу быть полезен и городу, и томичам. Я имею определенный опыт и знания. За эти два с половиной года я и моя команда сумели стабилизировать ситуацию, несмотря на пандемию, санкции. По многим позициям мы достигли существенного роста по развитию, — отметила Михаил Ратнер.

«Я бы не хотел стать мэром любой ценой. И сегодня, когда безальтернативная ситуация, я считаю, что это неправильно, я бы сказал не по-томски. Поэтому я сегодня снимаю свою кандидатуру. Я считаю, что мэр должен быть выбран на альтернативной основе», — сказал и. о. мэра.

Также Ратнер обратился к депутатскому корпусу с просьбой назначить повторное рассмотрение.

По словам спикера гордумы Чингиса Акатаева, выборы признаны несостоявшимися.

Напомним, ранее депутат гордумы Томска Максим Лучшев написал заявление о снятии своей кандидатуры на пост мэра города.

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