Один из двух кандидатов на пост мэра Томска снял свою кандидатуру

11 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Депутат гордумы Томска Максим Лучшев написал заявление о снятии своей кандидатуры на пост мэра города, выборы которого пройдут сегодня, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Владимир Мазур поддержал решение депутата, отметив, что «опыт, знания и энергия Максима Алексеевича обязательно найдут применение в Томске».

Ранее депутаты городской думы выбрали из восьми кандидатов двух претендентов для участия в первых выборах мэра города через конкурсную систему. Помимо Лучшева за пост градоначальника также боролся действующий и. о. городской администрации Михаил Ратнер.

Как сообщалось, 21 октября 2022 года группа депутатов Законодательной думы Томской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска.

27 октября облдума внесла изменения в региональное законодательство, предполагающие переход к конкурсной процедуре. После этого возникла необходимость внесения изменений в устав города, для чего провели публичные слушания. Из 85 голосовавших 65 выступили за отмену прямых выборов мэра Томска, 19 — против, один воздержался.

6 декабря депутаты гордумы утвердили изменения в уставе города, которые предполагают переход от прямых выборов мэра к выборам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 22 декабря утвердили порядок их проведения.

В феврале на 15 марта был назначен конкурс по отбору кандидатов. Документы на него подали депутат Законодательной думы Томской области Максим Лучшев, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

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