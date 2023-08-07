В Томске на пост мэра города подал документы второй кандидат

7 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Второй кандидат подал документы в городскую думу Томска для участия в выборах мэра, которые пройдут по конкурсной системе. Им стал экс-заместитель главы Томского района, ныне — директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Ранее, в конце июля, заммэра Омска Дмитрий Махиня подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в мэры Томска. Его решение поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Напомним, осенью 2022 года прямые выборы мэра Томска были заменены конкурсной процедурой. На 15 марта 2023 года был назначен конкурс по отбору кандидатов. Документы на него подали депутат облдумы Максим Лучшев, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

Городские депутаты, заслушав программы кандидатов, выбрали в качестве претендентов на пост мэра Лучшева и Ратнера. Планировалось, что 11 апреля в ходе тайного голосования депутаты выберут одного из них, но оба сняли свои кандидатуры — выборы были признаны несостоявшимися. Повторные выборы назначены на 5 сентября.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

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