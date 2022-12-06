Отмена прямых выборов мэра Томска внесена в городской устав

6 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На прошедшем сегодня, 6 декабря, собрании депутаты Думы Томска закрепили в уставе города переход от прямых выборов мэра к конкурсной процедуре.

Во время обсуждений парламентарии поддержали поправку, устанавливающую минимальную планку для утверждения кандидатуры на пост главы города в 25 голосов.

Внесение изменений в устав Томска поддержали 25 депутатов. Четверо выступили «против», трое воздержались.

Ранее за изменение процедуры выбора мэра города проголосовали участники общественных слушаний.

Напомним, ранее группа депутатов Законодательной думы Томской области (ЗДТО) внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. С подобной просьбой к парламентариями обратились Томская городская общественная организация ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз работодателей Томской области и Федерация профсоюзных организаций региона.

Между тем часть депутатов гордумы подписали коллективное обращение к председателю Чингису Акатаеву с целью проведения 27 октября внеочередного собрания, чтобы назначить дату досрочных выборов.

Позже, на заседании облдумы парламентарии большинством голосов поддержали введение нового порядка избрания главы города. Согласно ему назначать главу региона будет конкурсная комиссия.

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