Большинство участников публичных слушаний в гордуме проголосовали за отмену прямых выборов мэра

15 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 15 ноября, в Думе города Томска прошли публичные слушания по проекту решения парламента о внесении изменений в городской устав. Главной темой обсуждения стала отмена или сохранение прямых выборов мэра города.

Собравшиеся на слушаниях депутаты и представители общественности представили свои мнения по поводу сохранения прямых выборов мэра. Всего в мероприятии принял участие 91 человек. Заявки на выступления подали около 24 человек.

В центре — томская активистка Евгения Нестеренко Фото: Серафима Кузина

«Я убеждена, что мэр, которого не выбирают, ничего не должен жителям. Ему не надо ничего обещать и ничего делать. Он становится сотрудником, ответственным только переду думой и губернатором. И невозможно предсказать, что интересы в этой ситуации для него имеют значение — личные, депутатские, застройщиков или любых других предпринимателей, которые дали понять, что могут лишить его этой должности, — отметила томская активистка Евгения Нестеренко. — Я здесь и сейчас, потому что мне и моему городу есть, что терять. На самом деле вам тоже есть, что терять, даже если вам говорят, что это для благих целей. Я не поддерживаю изменения в устав города Томска, не поддерживаю отмену прямых всенародных выборов мэра».

Бывший глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов отметил, что у институтов власти сложились серьезные проблемы с коммуникацией.

«Я глубоко убежден, что при формировании сегодняшней повестки, при подготовке нашего закона Томской области институты власти утратили какую-бы то ни было связь друг с другом, — отметил Эльман Юсубов. — Я думаю, что областная дума обязана была собрать какой-то коллектив, пригласить к себе представителей городской думы, руководства фракций, партий, провести консультацию, спросить мнение, изложить свою позицию, аргументы. И через эту коммуникативность преодолеть тот конфликт, результатом которого является наше бурное обсуждение».

Еще один городской активист Андрей Иванов отметил, что Законодательная Дума Томской области решила ограничить томичей в правах, гарантированных конституцией.

«Это порождает инфантилизм, принижает значимость человека как субъекта, превращает его в объект, после этого не надо удивляться, что люди не выходят на субботники. Не надо удивляться, что люди ленятся убираться у себя в подъезде, потому что есть же начальство, которое все решает. Зачем я буду париться? — спрашивает Иванов. — Зачем я буду предпринимать какие-то усилия и вообще кто я такой, чтобы кому-то указывать, если мне даже отклоняют от моего конституционного законного права выбирать себе представителя того представителя, который будет осуществлять мои властные полномочия в органах управления — представительную, законодательную и так далее. Условная власть минимизирует участие населения в жизни страны <...> Исходя из этого я считаю, что решение ЗДТО законно, но нелигитимно и я бы хотел обратиться к присутствующим здесь — выступить против, против насаждения инфантилизма среди населения, среди народы, который является источником власти».

Глава профсоюза электротехнического завода Людмила Аверкович Фото: Серафима Кузина

Против сохранения прямых выборов высказалась глава профсоюза электротехнического завода Людмила Аверкович.

«Такое ощущение создается, что вся гражданская позиция человека — это сходить на выборы. А то, что все остальное время, все дни в году, в которые вы можете сделать что-то для своего города, почему вы сидите дома и ждете, когда же придут выборы и схожу и покажу какой я вот гражданский...», — отметила Людмила Аверкович.

В свою очередь спикер думы Томска Чингис Акатаев указал на то, что причиной отмены прямых выборов стал кризис хозяйственной сферы.

Депутат Думы г. Томска Илья Леонтьев и председатель Думы г. Томска Чингис Акатаев Фото: Серафима Кузина

«Город Томск — это не политическая площадка, а огромный хозяйственный механизм, жители которого ждут решения хозяйственных вопросов», — отметил Чингис Акатаев, уточнив, что среди них вопросы раскопок, дорог, ливневки, бродячих собак, подрезки деревьев, обустройство тротуаров, общественный транспорт и другие.

По итогам общественных слушание голоса собравшихся распределились следующим образом: 65 человек выступили за отмену прямых выборов, 19 — против. Один воздержался. Вопрос о внесении соответствующих изменений в устав Томска вынесут на собрание депутатов, которое запланировано на 6 декабря.

Напомним, ранее группа депутатов Законодательной думы Томской области (ЗДТО) внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. С подобной просьбой к парламентариями обратились Томская городская общественная организация ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз работодателей Томской области и Федерация профсоюзных организаций региона.

Между тем часть депутатов гордумы подписали коллективное обращение к председателю Чингису Акатаеву с целью проведения 27 октября внеочередного собрания, чтобы назначить дату досрочных выборов.

Позже, на заседании облдумы парламентарии большинством голосов поддержали введение нового порядка избрания главы города. Согласно ему назначать главу региона будет конкурсная комиссия.

Фото: Серафима Кузина

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