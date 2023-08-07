В Томске появился новый стрит-арт об Ушайке от Ильи Wince Маломощенко

7 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Матвей Фатеев

Недалеко от площади Батенькова появился новый стрит-арт от томского художника Ильи Wince Маломощенко. Проект называется «Пространство реки Ушайка» и посвящен течению времени вокруг реки.

Это многослойный ассамбляж из найденных объектов, деревянных наличников, фанеры и ОСБ (ориентированно-стружечная плита — прим. ред). Художник уточнил «Томскому Обзору», что использовал в своей работе материалы, которые находил буквально под ногами — на улице Гоголя и в районе Болото. Наличники были специально привезены из области.

Расположен новый стрит-арт объект в Советском районе на кирпичном здании по улице Алтайская, 4/1 (кликайте на ссылку для просмотра карты). Работа над новым изображением заняла в общей сложности 5 дней. Она осуществлялась при поддержке Евгения Добротворского и «Ушайка Loft».

Фото: Илья Маломощенко

Илья Wince Маломощенко известен, прежде всего, уличными работами — узнаваемые муралы Ильи украшают стены Томска, Екатеринбурга, Барнаула, Нижневартовска, Бийска, Новокузнецка, Тюмени. В своем творчестве Wince зачастую исследует тему распада и восстановления архитектурного наследия. Его изображения site-специфичны и всегда вписаны в городскую среду. Работает художник в стиле коллажной композиции с подробной проработкой деталей.

Увидеть другие стрит-арты Ильи Маломощенко можно в Университетской роще Томска, на кинотеатре «Киномир», у Первого музея славянской мифологии, Дома искусств им. Шишкова и др. Одной из последних его работ стала небольшая зарисовка в Октябрьском районе Томска неподалеку от дома по ул. Иркутский тракт, 91.

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