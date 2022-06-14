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В Томске появился ассамбляж с Шишковым и историей Болота

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Напротив томского Дома искусств появился ассамбляж, рассказывающий историю Болота — района Томска, расположенного между Воскресенской горой и рекой Ушайкой.

На трехмерной композиции изображены портреты людей, оказавших влияние на историю города, в том числе знаменитого писателя Вячеслава Шишкова и известного томского врача и политика Алексея Макушина. Также в ассамбляж вошли известные томские здания, расположенные в районе Болото.

Работы выполняли томские художники Илья (Wince) Маломощенко, Матвей Фатеев и Марина Зайкова.

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