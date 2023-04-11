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В Томске появился новый стрит-арт от известного художника Ильи Wince Маломощенко

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На одной из городских окраин появилась небольшая зарисовка от известного томского уличного художника Ильи Wince Маломощенко. Найти работу можно в Октябрьском районе Томска неподалеку от дома по ул. Иркутский тракт, 91 (кликайте на ссылку для просмотра карты).

«Просто как художник вышел на пленэр, сделал этюд. Солнце светило, вот и захотел порисовать на улице. Кто что увидел, то и изображено», — прокомментировал «Томскому Обзору» свою работу художник.

Трансформации зарисовки
Фото: Илья Маломощенко

«Илья Маломощенко принадлежит к тем художникам, которые планомерно развивают свой стиль. Постоянно совершенствуясь в технике, экспериментируя с формой и все глубже погружаясь в тему мифологии и этнографии Сибири, художник все время находится в поиске. За его формальными экспериментами — переходами из плоскости в объём — всегда интересно наблюдать. А мотив окна уже можно назвать фирменным и узнаваемым элементом работ Ильи», — рассказала томская художница и искусствовед Лукия Мурина.

Илья Wince Маломощенко родился в Томске в 1995 году. Уличный художник известен, прежде всего, своими стрит-арт работами — узнаваемые муралы Ильи украшают стены Томска, Екатеринбурга, Барнаула, Нижневартовска, Бийска, Новокузнецка, Тюмени.

В своих работах Wince зачастую исследует тему распада и восстановления архитектурного наследия. Его работы site-специфичны и всегда вписаны в городскую среду. Работает художник в стиле коллажной композиции с подробной проработкой деталей.

Работы Ильи в Томске можно увидеть в Университетской роще Томска, на кинотеатре «Киномир», у Первого музея славянской мифологии, Дома искусств им. Шишкова и др. Кроме того, Илья Маломощенко стал автором обложки дебютного романа томского историка, журналиста и краеведа Сергея Мальцева «Погром», вышедшего весной 2022 года в издательстве «Макушин Медиа».

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