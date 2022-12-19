В Томске простились с медиками, погибшими в аварии

19 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 19 декабря, в Томске в Богоявленском кафедральном соборе прошло прощание с сотрудниками Томского областного перинатального центра, погибшими в ДТП.

Напомним, 14 декабря, на трассе Томск — Мариинск столкнулись автомобиль «скорой помощи» и грузовой автомобиль. В результате ДТП скончались 4 сотрудника областного перинатального центра: заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрий Бочков, медицинская сестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра Михаил Криницын.

Водитель грузовика отделался ушибами и ссадинами. Позже выяснилось, что он угнал автомобиль и в момент ДТП управлял им в нетрезвом виде.

В связи с произошедшим 16 декабря в Томской области был объявлен днем траура.

Также сообщалось, что пациентка, к которой ехала бригада перинатального центра, находится в тяжелом состоянии.

Фото: Серафима Кузина

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