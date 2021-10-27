18+
18+

Более 180 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус распространение инфекции уровень заболеваемости пандемия эпидемия Более 180 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 187 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 46 человек, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С учетом последних данных, за период пандемии в Томской области зарегистрировано 47 020 случаев заболевания коронавирусом. 38 105 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,0.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Профориентационный проект для школьников «IT-старт»-2021 стартовал в Томске

30 сентября 2021
Томские новости

Оксана Козловская сохранила пост спикера томской облдумы в новом созыве

14 октября 2021
Томские новости

Миллиардный проект томского межуниверситетского кампуса получил поддержку зампреда правительства РФ

27 октября 2021
Томские новости

В томском Академгородке открыли обновленную стелу с часами

30 сентября 2021
Томские новости

Оператор аэропорта в Стрежевом отказался выкупать его с торгов, лот предложен «Новапорту»

18 октября 2021
Томские новости

Книги томских писателей выйдут в аудиоформате

5 октября 2021
Томские новости

Аллея отцов появилась в Лагерном саду Томска

17 октября 2021
Томские новости

«Томь» на выезде уступила московском «Спартаку-2»

30 сентября 2021
Томские новости

Завтра томский Главпочтамт изменит режим работы

29 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle