Томский губернатор пригрозил отстранением чиновникам, не поставившим прививку от COVID-19

26 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 26 октября, на аппаратном совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от чиновников ускориться с прививками. Своим заместителям и главам муниципальных образований он поручил нарастить темпы вакцинации от COVID-19 государственных и муниципальных служащих, передает пресс-служба обладминистрации.

В частности, глава региона отметил, что в последние недели в регионе значительно выросли темпы вакцинации. При этом есть ряд представителей органов исполнительной власти, которые «не торопятся».

«Меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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