В Томской области потушили все лесные пожары

Томский Обзор / Фото: 18 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали последние действующие очаги лесных пожаров в Александровском и Бакчарском лесничествах. Огонь действовал на площади около 1,4 тыс.га, сообщает пресс-служба облдаминистрации.

На сегодняшний день в лесах установился низкий класс пожарной опасности — 2,4. В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки силы, задействованные в ликвидации лесных пожаров (специалисты регионального управления МЧС России и федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохраны»), в настоящее время выезжают с мест потушенных очагов.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Всего в этом году в лесах Томской области ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6,9 тыс. га. Из них наибольшее число возгораний были обнаружены и ликвидированы в Верхнекетском (44), Томском (32), Шегарском (19), Асиновском (18), Первомайском (13), Каргасокском районах (11). В первые сутки с момента обнаружения ликвидировано 120 лесных пожаров.

Напомним, с 12 августа в лесах Томской области введен режим ЧС регионального характера из-за высокого класса пожарной опасности в связи с аномальной жарой. На север Томской области были направлены дополнительные силы пожарных. Ранее на борьбу с лесными пожарами в Томскую область направлены 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесохраны». Также 7 августа аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров. Из-за увеличения количества возгораний и роста класса пожарной опасности в Томской области ввели особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, жечь сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесу и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Тэги/темы: