В День знаний в школах Томска пройдут торжественные линейки

18 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах Томска, однако будут продолжаться не более 20 минут. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник городского департамента образования Ольга Васильева.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, к началу учебного года во всех городских образовательных учреждениях организуют утреннюю термометрию, изоляцию детей и взрослых с симптомами ОРВИ, дезинфекцию дверных ручек, столов, мытье полов со средствами для дезинфекции.

Во всех школах пересматривают время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах. Для каждого класса составляют свой график уроков и перемен, классные коллективы будут изолированы друг от друга в отдельных кабинетах. Ожидается, что за парты томских школ в этом году сядут около 62 тысяч томичей, из которых 7 тысяч – первоклассники.

Также Ольга Васильева напомнила, что муниципальные детские сады Томска начинают работу в штатном режиме с сегодняшнего дня решением губернатора Томской области. Она отметила, что до этого детсады работали в режиме дежурных групп, в среднем, их посещали 6600 малышей. Сегодня утром в сады пришли порядка 12 тысяч детей.

"Все учреждения работают с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: не допускается смешение детских коллективов, группы изолированы друг от друга, обработка тематических помещений (спортзалов, музыкальных залов, столовых и т.д.) проводится после каждой группы, большинство занятий проходит на улице", - говорится в собщении.

Напомним, по последним данным в Томской области зарегистрированы 5 024 случая COVID-19, 3740 человек выздоровели, 54 скончались. Ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам. День знаний в регионе также будет проходить в очном формате. Также ранее сообщалось, что школах региона, где это возможно, будет введен двухсменный режим.

Тэги/темы: