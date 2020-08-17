В Томской области потушили 4 лесных пожара, один локализован

17 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За прошедшие выходные в Томской области ликвидировано четыре лесных пожара в Каргасокском и Верхнекетском районах, действующих на площади 524,2 га, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На сегодняшний день, 17 августа, в лесах региона — в Александровском районе — остался один пожар (площадь — 1,4 тыс. га) в стадии локализации. В его тушении задействованы 31 сотрудник авиапожарной службы, пять человек из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» и 75 специалистов из управления МЧС России по Томской области.

На землях лесного фонда Томской области установился низкий класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,1. Тем не менее, томичам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Всего с начала 2020 года в Томской области ликвидировано 172 лесных пожара на площади 5,5 тыс. га. В течение суток с момента обнаружения ликвидировано 119 лесных пожаров — 69,18% от общего числа. 111 возгораний в лесах возникли по вине местного населения, 40 — в результате гроз, в 18 случаях причиной стали сельскохозяйственные палы, два лесных пожара перешли в Томскую область с территории соседних регионов, один произошел от линейного объекта.

Напомним, с 12 августа в лесах Томской области введен режим ЧС регионального характера из-за высокого класса пожарной опасности в связи с аномальной жарой. На север Томской области были направлены дополнительные силы пожарных. Ранее на борьбу с лесными пожарами в Томскую область направлены 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесохраны». Также 7 августа аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров. Из-за увеличения количества возгораний и роста класса пожарной опасности в Томской области ввели особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, жечь сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесу и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Тэги/темы: