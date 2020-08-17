На эпидбезопасность школ, детских садов, колледжей и техникумов Томской области направят более 130 млн рублей

17 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Более 132 млн рублей из бюджета Томской области будет направлено на оснащение областных и муниципальных образовательный организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В преддверии нового учебного года задача власти — обеспечить максимальную безопасность образовательного процесса для детей и педагогов, снизить риски заболеваемости, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Глава региона уточнил, что 120,6 млн рублей будет направлено в школы, детские сады и детские учреждения дополнительного образования. Остальные 12,1 млн — в техникумы и колледжи.

Выделенные средства будут направлены на приобретение тепловизоров, которые позволяют на входе измерять температуру в автоматическом поточном режиме. Их установят в школах, где учатся более полутора тысяч человек. В школы меньшей наполняемости, а также в детские сады и учреждения дополнительного образования будут приобретены бесконтактные инфракрасные термометры. Во все учреждения, включая техникумы и колледжи — дезинфицирующие и антисептические средства, рециркуляторы (оборудование для обеззараживания воздуха) и другие средства защиты.

Напомним, по последним данным в Томской области зарегистрировано 4979 случаев заболевания COVID-19, 52 умерших, выздоровевших - 3673.

Ранее сообщалось, что Томский политех начнет учебный год в очном формате, а учебный процесс будет организован с учетом противоэпидемических мер. В свою очередь в Томском госуниверситете первые два месяца нового учебного года пройдут в очном формате, с сохранением элементов онлайн-обучения. Напомним, губернатор Томской области заявил, что День знаний во всех учебных заведениях региона пройдут в очном режиме. Для профилактики распространения коронавируса в школах Томской области введут двухсменный режим.

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